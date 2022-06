Stef (11) is Kinderkrak in Wevelgem

Stef Vanwalleghem is 11 jaar , traint 12 uur per week en werd enkele weken geleden Vlaams kampioen trampolinespringen.

Met deze sport treedt hij in de voetsporen van zijn zussen Lotte (15), ook trampoline en Noora (14) die aan toestelturnen doet. En bijna werd hij ook nog Belgisch kampioen. “Het eerste deel van de wedstrijd is een opgelegde oefening. Het tweede deel is vrij en mogen we zelf invullen”, legt hij uit. Vroeger speelde Stef basket en voetbal, maar dat lag hem niet zo goed. Hij turnde een tijd, maar is er mee gestopt. “Ik spring nu drie jaar op de trampo. Ik skate ook graag en snowboarden doe ik ook nog. En ik ga graag naar de Chiro, bij de Rakkers.”

Hoe je daar aan begint? “Met kleine stapjes. Bij de eerste salto’s staat de trainer bij jou. Wij worden getraind door Thiery Decavele en zijn dochter Sterre bij Go4Gym.” Stef was op weg naar een Belgische kampioenstitel toen hij de blauwe rand aanraakte. “En dan moet je onmiddellijk stoppen. Je oefening is gedaan en je krijgt er geen punten voor. Op het Vlaams kampioenschap kreeg ik wel kippenvel toen op het scherm verscheen dat ik de eerste was. Ik hoop nog lang te kunnen doorgaan. En misschien zoals Florian Vandenberghe uit mijn club naar het EK gaan”, zegt hij terwijl hij trots poseert hij met zijn medaille. (HV)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks