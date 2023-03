Stavelse speelpleinwerking tot vorige week onzeker: Veel kinderen, maar weinig moni’s

Vandaag, vrijdag 10 maart, opent de gemeentelijke jeugddienst de inschrijvingen voor de speelpleinwerking in de paasvakantie. In Stavele was de werking vorige week nog onzeker door een tekort aan moni’s. Ondertussen is het probleem opgelost, maar er mag niemand uitvallen.

Het is niet onlogisch dat de speelpleinwerking in de hoofdgemeente van ver de meeste kinderen opvangt. Tijdens de grote vakantie zijn er per dag soms wel negentig kinderen aanwezig. Maar ook de locatie in de IJzerstraat in Stavele boomt sinds enkele jaren enorm. Het was wijlen Wilfried Laureys die er in 1993 de speelpleinwerking oprichtte.

In april 2018 werd in aanwezigheid van minister Gatz de 25ste verjaardag gevierd. Kort nadien besliste het bestuur om voortaan de hele zomervakantie open te zijn. En vanaf 2019 ook in de paasvakantie. Onder impuls van het jonge diensthoofd op het gemeentehuis Meloika Verweirder nam de gemeente de organisatie over van enkele ouders uit Stavele die tot dan het bestuur vormden.

Onzeker

“Het klopt dat de speelpleinwerking in Stavele voor de paasvakantie een tijdje onzeker is geweest”, zegt schepen van Jeugd Sylvie Thieren. “De reden was dat we niet genoeg moni’s hadden. Voor Alveringem hebben we er genoeg, maar voor Stavele zijn enkele moni’s gestopt omdat ze student af zijn. Vorig jaar waren er in Stavele soms tot 60 kinderen, vanuit alle buurgemeenten. Het toont aan dat ouders nood hebben aan deze opvang.”

“In januari deed het gemeentehuis al een oproep naar wie er tijdens de paasvakantie beschikbaar is. Daar is weinig respons op gekomen”, aldus Sylvie Thieren. “We deden een tweede oproep, iets wat geen extra mensen opleverde: voor week 2 hadden we slechts twee moni’s. Dat is te weinig. Een moni met ervaring mag tot 15 kinderen begeleiden, een beginnende moni slechts tien. Begin deze week kreeg ik bericht dat er toch twee extra mensen gevonden zijn. Het is een opluchting. Als bestuur willen we het aantal inschrijvingen immers liever niet moeten beperken. Tenzij er plots massaal veel kinderen zouden opdagen – wat ik niet verwacht – is het probleem in Stavele dus opgelost.”

Oproep

De jeugdschepen lanceert hierbij dan ook een oproep naar nieuwe moni’s voor Stavele , met het oog op de grote vakantie. “Jongeren vanaf 16 jaar die de cursus gevolgd hebben of bereid zijn om ze te volgen, kunnen zich aanmelden. De verplichte stage van twee weken kan nadien bij ons op het speelplein gebeuren. Alveringem betaalt de jobstudenten in ruil voor hun inzet een zeer goede verloning. Geïnteresseerden kunnen voor alle info op het gemeentehuis terecht.”

(AB)