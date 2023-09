Startember zeker voor herhaling vatbaar

De gemeentelijke jeugdraad organiseerde in samenwerking met de jeugdbewegingen de eerste editie van Startember. Hoewel in de voormiddag de regen met bakken uit de lucht viel, bracht de namiddag steeds meer zonnige momenten, zodat de springkastelen vanaf 16 uur konden opgeblazen worden. Zo’n 90 kinderen kwamen langs op het terrein voor de jeugdlokalen om naar hartenlust te ravotten. Ondertussen konden de ouders op het terras voor zaal De Magneet genieten van een lekker drankje. Vanaf 18 uur waren aan democratische prijzen frietjes met stoofvlees of twee soorten pasta te verkrijgen, die de hongerige magen in ruime mate stilden. Vanaf 21 uur was er dan nog een Afterwork Party. Er kon niet van een overrompeling gesproken worden, maar alle aanwezigen waren het er over eens dat het evenement zeker voor herhaling vatbaar is. (JG/foto Jan)