Stan Dewulf (19) is nieuwe voorzitter van de Langemarkse jeugdraad: “Sfeercontest is nieuw”

Stan Dewulf van Chiro Lange Jo neemt de fakkel over van Tim Ameye als voorzitter van de jeugdraad. Aron Cuvelier van KSA Bikschote is de nieuwe ondervoorzitter. Met de Dag van de Jeugdbeweging op vrijdag 21 oktober is de vernieuwde jeugdraad al aan z’n eerste evenement toe.

Tim Ameye was voorzitter van de jeugdraad sinds mei 2019, met Jari Vantomme als ondervoorzitter. Drie jaar en een coronacrisis later was het bij het begin van het nieuwe werkjaar tijd om de scepter door te geven. Uiteindelijk kwamen Stan Dewulf en Aron Cuvelier als nieuwe voorzitter en ondervoorzitter.

Stan Dewulf (19) is de zoon van Mia Vanhulle en Paul Dewulf en woont in de Zonnebekestraat. Hij heeft nog vijf zussen en één broer, en studeert bouw aan hogeschool Odisee in Aalst. “Ik ben leider in Chiro Lange Jo en ben lid van studentenclubs Moeder Bakelandt en A Gogo in Aalst”, vertelt Stan. “Ik zit dus wel bij een aantal jeugdverenigingen. Dat doe ik nu eenmaal graag.”

Het is wel pas zijn eerste jaar in de jeugdraad. “Normaal stuurt iedere jeugdvereniging een delegatie van twee personen naar de jeugdraad. Ik had me al eens kandidaat gesteld om in de jeugdraad te zetten, maar als er meer dan twee kandidaten zijn, dan werken we in de Chiro met lotje trek en ik werd nooit getrokken, tot dit jaar dus.” Dat hij meteen tot voorzitter van de jeugdraad verkozen werd, weerspiegelt alvast het engagement en de ambitie van Stan. “Op de vergadering vorig jaar kwam ter sprake dat ze een nieuwe voorzitter zochten en ik had daar wel interesse in”, vertelt hij. “Ik engageer me graag en ik vind het tof dat er in Langemark-Poelkapelle iets overkoepelend is om alle jeugdverenigingen samen te brengen. Ik hou er ook van om dingen te organiseren en Langemark-Poelkapelle op de kaart te zetten.”

Goed feestje

De vernieuwde jeugdraad schiet meteen in actie want op vrijdag 21 oktober staat het eerste evenement al op de agenda. “Op 21 oktober hebben we traditiegetrouw de Dag van Jeugdbeweging”, zegt Stan. “Vanaf 15 uur zijn alle kinderen welkom in jeugdhuis De Flodder om te komen spelen op de springkastelen. Er is ook ‘spekkenworp’ en frietjes voor alle kinderen van de jeugdbewegingen. De verschillende jeugdbewegingen van de gemeente nemen het ook tegen elkaar op in een boefwedstrijd en een sfeercontest. We sluiten uiteraard af met een goed feestje.” Wie nog nooit van een sfeercontest gehoord heeft, hoeft zich niet te schamen. Het is een nieuw concept. “Het is een beetje een variatie op een dj-contest, waarbij verschillende dj’s het opnemen tegen elkaar. Dit jaar doen we het iets anders. Iedere vereniging mag twee leiders sturen en ze krijgen een kwartier de tijd om zo veel mogelijk sfeer te maken met iets dat ze voorbereid hebben.”

De Dag van de Jeugdbeweging is het voornaamste evenement van de jeugdraad. Daarnaast organiseren ze ook Kerstleute, de kerstmarkt die sinds 2017 plaatsvindt in of rond Den Tap maar die de afgelopen twee jaar niet kon plaatsvinden door corona. “Naast deze evenementen is de jeugdraad er vooral om te luisteren naar de verenigingen en om te proberen hen te helpen. In die zin vormen we de brug tussen de jeugd en de gemeentebestuur”, besluit Stan Dewulf.