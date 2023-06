Stan (8) is Kinderkrak in Oudenburg

Stan Kerckenaere heeft een grote liefde voor viool. Hij is de zoon van Sofie Van Waes en Raf Kerckenaere en de broer van Daan. Het gezin woont aan de Brugsesteenweg in Roksem.

Stan zit in het derde leerjaar van basisschool GO! Arnoldus en is gepassioneerd door muziek. “Ik wil later beroepsmuzikant worden”, zegt hij vol overtuiging.

Musiceren zit duidelijk in zijn bloed, hoewel niet in de genen. Hij gaat al enige tijd naar het conservatorium van Oostende waar hij eerst twee jaar notenleer volgde en daarna verliefd werd op de viool. “Ik moest een instrument kiezen en toen ik de violen hoorde spelen in het conservatorium wist ik: dat wordt het. Dat instrument heeft een mooie klank en is ook heel mooi van uitzicht. Na een les lukte me het al om juist te spelen. Maar er zijn nog andere instrumenten die ik wil leren, zoals piano en gitaar”, aldus de ambitieuze Stan.

Intussen heeft Stan in groep mogen spelen tijdens het concert voor het Vivafeest in het Brugse concertgebouw. Verder is hij ook bezig met techniek en daarom neemt hij telkens deel aan de techniekacademie.

De grote droom van Stan is zonder twijfel beroepsmuzikant worden en mogen spelen in een groot orkest. “Dat ik nu genomineerd ben als Kinderkrak vind ik heel leuk”, besluit Stan Kerckenaere. (LIN)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023