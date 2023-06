Stan (15) is Kinderkrak in Beernem

Bij de 15-jarige Stan Vanthourenhout, zoon van Belgisch bondscoach Sven en mama Wendy, is de wielermicrobe genetisch bepaald. Sinds vorige winter traint hij intensiever. Zijn grote droom? Winst in de wielerklassieker Parijs-Roubaix.

Als we Stan na schooltijd ontmoeten, heeft hij er al een intensieve training van iets meer dan een uur opzitten. “Ik moest blokjes trainen. Mijn papa bezorgt me elke week een schema. Vandaag had ik een training van een uur op het programma, met vijf keer een intervalblok. Daarbij moest ik 20 seconden sprinten en kreeg ik 40 seconden rust. En dat vijf keer na elkaar”, vertelt hij enthousiast. Samen met zijn oom trekt hij er geregeld opuit voor een langere training. “Dankzij hen leer ik nieuwe routes kennen. Ik rij het liefst op vlakke stroken, maar bergop lukt het ook wel aardig.”

Bij het Vlaams kampioenschap finishte Stan op een vierde plaats bij de eerstejaars. Voordien trok hij met zijn ploeg CT Keukens-Buysse naar Frankrijk voor een driedaagse rittenkoers. “In de eerste rit haalden we 600 hoogtemeters op 60 kilometer. Een dag later reden we een vlakke rit, de laatste etappe was een ploegentijdrit.” (AVH)

