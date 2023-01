Stad Veurne stelt nieuwe kinderraad aan

De stad verwelkomt vijf leerlingen uit de Veurnse basisscholen Houtmarkt, Droomvlieger en GO! die samen de Kinderraad vormen. Robbert Uzeel, Zaiko Trossard, Imana Delaey, Helena Van Loocke en Lucie Vandekerckhove zullen debatteren over dossiers en het stadsbestuur helpen met thema’s die voor hen belangrijk zijn.

De leden zitten allemaal in het vijfde of zesde leerjaar. Met de kinderraad wil de stad kinderen laten kennismaken met de werking van een stadsbestuur, de gemeenteraad… “Als stadsbestuur zijn we verheugd dat we na de opstart in 2019 en de moeilijke coronajaren, waarin het niet mogelijk was, de kinderraad opnieuw kunnen samenbrengen. Jongeren hebben soms een andere kijk op de zaken en kunnen het beleid adviseren in de beslissingen die jongeren aanbelangen. Net als in een echt bestuur zullen er overlegmomenten zijn, maar we willen de jongeren vooral ook een fijne tijd geven en hun inbreng proberen mee te nemen in de acties die we ondernemen”, zegt Jonas Bel, schepen van Jeugd.

Onderhoudstoer

“De leden gaan onder meer op een grote controle- en onderhoudstoer op speelpleintjes in enkele deelgemeenten. Concreet zullen ze samen met medewerkers van stad Veurne met een busje van de BKO (Buitenschoolse Kinderopvang) enkele speelpleintjes bezoeken in deelgemeenten en checken of alle toestellen nog in goede staat zijn. De technische medewerker kan dan de aandachtspunten meegeven. De jeugdmedewerker zal vooral ook kijken naar de hoogtes/ondergronden die aan bepaalde vereisten moeten voldoen, en of er knelgevaar is of niet. De kinderraadsleden kunnen suggesties doorgeven als er bepaalde toestellen niet meer aan hun speelwaarden voldoen. Bovendien nemen de kinderraadsleden belangrijke punten uit de leerlingenraden mee waarmee het stadsbestuur kan helpen. Het schepencollege kan ook een beroep doen op de kinderraad voor advies. De leden hebben hun eigen lint en zullen aanwezig zijn bij officiële openingen zoals de Zomerkriebels, speelpleintjes, uitreikingen van diploma’s van de Techniekacademie…”