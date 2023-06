Stad verhoogt prijs van speelpleinwerking gevoelig

De prijs voor een dag speelpleinwerking verhoogt van 7 euro naar 10 euro, zo bleek op de gemeenteraad. Dit tot ongenoegen van N-VA en Damse Belangen. “We kunnen niet anders gelet op de stijgende kost voor begeleiding en materialen”, zegt jeugdschepen Britta Roelants (CD&V+).

De Damse speelpleinwerking De Komeet, die zich richt op kinderen tussen 2,5 en 12 jaar en tijdens de paas- en zomervakantie een nuttige vrijetijdsbesteding aanbiedt, staat voor enkele grondige vernieuwingen. Zo zal de speelpleinwerking zich van 3 juli tot en met 30 augustus volledig en alleen vestigen op de site van OC De Lieve in Moerkerke. In Moerkerke gaat het nu om een voltijds, doorlopende werking van maandag tot en met vrijdag.

Nog nieuw is dat er gewerkt wordt met voorinschrijvingen via de webshop van Stad Damme. “Dit heeft als voordeel dat ouders er 100 procent op kunnen vertrouwen dat ze hun kinderen zeker naar de speelpleinwerking kunnen brengen, gelet de nood aan opvang”, zegt schepen van Jeugd Britta Roelants. “Ook voor animatoren is het handig om vooraf te weten hoeveel kinderen ze mogen verwachten. Zo kunnen ze hun voorbereiding van de activiteiten hierop afstemmen. Daginschrijvingen op het plein zelf blijven mogelijk, maar dan wel zonder garantie dat er plaats zal zijn.”

Meest in het oog springende wijziging is wel de gevoelige stijging van de kostprijs. De prijs bij inschrijving vooraf gaat voor een halve dag van 3,5 euro naar 5 euro, voor een volledige dag gaat het van 7 naar 10 euro.

De leiders van oppositiefracties N-VA en Damse Belangen – Jan Van Meirhaeghe en Kelly Desutter – vonden het toch wel een erg grote prijsstijging en stemden met hun fractie tegen. “Vorig jaar hebben we aan de speelpleinwerking maar liefst 18.600 euro toegestoken en voor dit jaar zijn de kosten voor zowel begeleiding als materialen nog gestegen. Dus we konden niet anders dan de prijzen optrekken”, verdedigde schepen Britta Roelants zich. (PDV)