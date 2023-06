Stad Roeselare staat vanaf 2026 mee in voor de buitenschoolse opvang van kinderen tot 12 jaar

Kinderen zijn de toekomst #VANRSL. “In onze stad moet elk kind zich kunnen ontplooien in een speelse en veilige omgeving. Dankzij het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten, kortweg BOA, zal Stad Roeselare vanaf 2026 mee instaan voor de regie van de buitenschoolse tijd van kinderen tot 12 jaar. Door in te zetten op een goeie samenwerking tussen opvang, school en vrije tijd werken we aan een stad op kindermaat”, horen we van schepen Michèle Hostekint;

Onze maatschappij verandert snel. Jonge gezinnen moeten veel verschillende taken combineren. Ze willen na hun dagtaak ook een aanwezige ouder zijn. Een evenwicht vinden tussen werk en gezin is evenwel niet altijd eenvoudig. De buitenschoolse tijd van de kinderen invullen, is een heuse opdracht.

“Ondanks het ruime aanbod aan activiteiten, is niet alles even goed op elkaar afgestemd. Ook de hulp van welwillende grootouders, vrienden, buren, … is vaak niet toereikend om de puzzel gelegd te krijgen”, stelt schepen Michèle Hostekint.

Vlaams decreet, lokale accenten

Vanuit deze tendens in de samenleving is het decreet BOA ontstaan. Het decreet is er voor schoolgaande kinderen tot 12 jaar, maar er wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de uitbouw van een aanbod gericht op kleuters.

Het BOA-decreet betekent een belangrijke ommezwaai voor lokale besturen, buitenschoolse opvang, vrijetijdsaanbieders en scholen. Het Agentschap Opgroeien, dat instaat voor de financiering van de buitenschoolse kinderopvang, zal vanaf 2026 de regie hiervan in handen geven van de lokale besturen.

“Als lokaal bestuur krijgen we de belangrijke opdracht om het buitenschoolse aanbod van opvang en activiteiten te helpen vorm geven. We vinden het als stad belangrijk dat alle kinderen vrije tijd als aangenaam en verrijkend ervaren. Ze moeten zich kunnen ontplooien en rust vinden wanneer ze er nood aan hebben”, schepen Michèle Hostekint

Startschot

Op maandag 12 juni was er in Trax een inspiratieavond en netwerkmoment voor ouders en lokale spelers die bezig zijn met buitenschoolse opvang en vrije tijd. Na een inleidende uitleg over het decreet, konden de deelnemers in dialoog gaan met elkaar rond verschillende thema’s. Er werd ook toegelicht hoe de Stad aan de slag zal gaan met het decreet. In het najaar is er een vervolgtraject voorzien waarbij concrete voorstellen zullen worden uitgewerkt. In de loop van 2024 worden er een aantal pilootprojecten opgestart.