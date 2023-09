Stad Oostende springt bij voor kinderdagverblijf D’n Opvang en redt zo 44 opvangplaatsen

Het stadsbestuur maakt volgend jaar 500.000 euro vrij zodat 44 plaatsen voor kinderopvang bij D’n Opvang behouden blijven. Tot tevredenheid van de uitbaters. “Hopelijk komen we in aanmerking voor Vlaamse steun.”

D’n Opvang, een kinderdagverblijf in de Louisastraat, werd erkend voor 66 plaatsen. Het ging om een erkenning die mede door de stad werd ondersteund. Later werd dat uitgebreid naar 84 plaatsen. Initiatiefnemer Patrick Blondé (CKG Kapoentje): “We bieden een groot aantal inkomens-gerelateerde plaatsen aan. Dat betekent dat de ouders, die het financieel niet breed hebben, een minimumbedrag betalen en de rest van het bedrag gesubsidieerd wordt.” Die extra subsidie bedroeg 49 euro per dag per kind en dat voor 44 van de 84 plaatsen. Maar de voorbije jaren stegen de personeelskosten en was het voor D’n Opvang niet langer haalbaar dat aantal plaatsen te blijven aanbieden. “We werkten nog aan de regeling van 2018. Dat was niet meer haalbaar en 44 plaatsen stonden op de tocht”, schetst Blondé. Daar komt nu verandering in want de stad Oostende zal het resterende (verhoogde) bedrag bijpassen. Dat is niet min: 53 euro per dag per kind en dat voor de 44 plaatsen die in het gedrang kwamen.

“De investering in kwalitatieve en betaalbare kinderopvang is een investering in de toekomst van de stad. We zorgen met de subsidie voor toegankelijke kinderopvang voor jonge ouders en creëren voor hen ook kansen om deel te nemen aan het aamtschappelijk leven”, zeggen burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) en schepen Silke Beirens (Groen). Oostende voorziet volgend jaar, en voor zolang dat nodig blijkt, 500.000 euro per jaar. Patrick Blondé: “We zitten in het centrum van de stad en staan open voor iedere ouder. Maar het valt wel op dat we heel veel mensen hebben die in opleidingstrajecten zitten. Anders zouden zij nooit van de opvang kunnen gebruik maken en zouden ze ook nooit in zo’n opleidingstraject kunnen stappen.” D’n Opvang zal ook aankloppen bij Vlaanderen om gebruik te maken van een deel van de 270 miljoen extra subsidies voor kinderopvang. Indien dat gunstig verloopt, dan valt de lokale subsidie weg.