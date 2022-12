Stad Oostende investeert in nieuwe computers voor jongerenontmoetingsruimtes

Om elke Oostendse jongere toegang te geven tot een computer met internet, investeerde Stad Oostende 15.000 euro voor het vernieuwen van alle computers in de jeugdhuizen en om er ook op extra locaties te voorzien.

Computers zijn niet weg te denken uit onze leefwereld, ook niet bij jongeren. Bijna elke jongere heeft een eigen smartphone met internettoegang, maar deze is niet geschikt om schooltaken uit te voeren of om andere online toepassingen te gebruiken.

De coronacrisis maakte nogmaals duidelijk dat niet elk jongere toegang heeft tot een computer met internet, terwijl digitale platformen door scholen en overheden steeds meer als primair communicatiekanaal worden gebruikt.

De Stad stelt op diverse openbare locaties vrij toegankelijke computers ter beschikking van de burger. Naast onder andere in de bibliotheek en in de ontmoetingscentra zijn specifiek voor jongeren ook computers beschikbaar in de Oostendse jongerenontmoetingsruimtes.

Zeven nieuwe locaties

“We hebben zeven jongerenontmoetingsruimtes uitgerust met nieuwe computers. De Stad investeerde 15.000 euro om alle computers in de jeugdhuizen te vernieuwen en om er ook op extra locaties te voorzien”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “Op die manier kunnen we nog meer jongeren toegang geven tot PC- en internetgebruik, dat is tenslotte een basisrecht van alle inwoners in onze stad.”

De computers zijn uitgerust met een Microsoft Office pakket. Zo kunnen schooltaken uitgevoerd worden met dezelfde software als op school, want Open Officepakketten zijn wel gratis maar hebben een volledig andere lay-out. Elke computer is ook uitgerust met een ID-kaartlezer.

“Jongeren moeten er niet alleen schooltaken uitvoeren op een computer, ze moeten er ook steeds vaker gebruik van maken om officiële documenten op te vragen en in te vullen. Denk maar aan de digitale platformen Student@Work en Mijn Gezondheid. Daarom is het belangrijk dat ze toegang hebben tot een computer met internet en een ID-kaartlezer,” aldus Schepen van Jeugd Bart Plasschaert.

Op volgende locaties kunnen jongeren tijdens de openingsuren terecht: Jeugdhuis De Kim, Langestraat 44A Jeugdhuis De Korre, Longchamplaan 29 Jeugdhuis De Takel, Elisabethlaan 29 Jeugdhuis OHK, Van Iseghemlaan 38G Vormingshuis De Wasserette, Emiel Moysonplein 6 Oude Bakkerij, Winkelpad 38-40 Ontmoetingshuis Briek, Achturenplein 3

Daar is steeds een jeugdwerker aanwezig die de jongere op weg kan helpen.