Stad Oostende blijft investeren in kwalitatieve kinderopvang: De Droomboom krijgt subsidie van 72.000 euro

Stad Oostende hecht veel belang aan kwalitatieve kinderopvang. Daarom worden ook voor niet-stedelijke kinderopvanginitiatieven subsidies voorzien om de kwaliteit van de opvanglocaties te verbeteren. Kinderdagverblijf De Droomboom krijgt met een subsidie van 72.000 euro een stevige duw in de rug van Stad Oostende.

Stad Oostende ondersteunt al jaren kinderopvanginitiatieven die extra investeren in hun locatie of werking. Het budget kan gebruikt worden voor de aankoop van meubilair, IT-materiaal en speelgoed, voor verfraaiingswerken, de aankoop of renovatie van een pand, enzovoort. In ruil voor dit budget geeft de opvanglocatie voorrang aan Oostendse kinderen en werkt ze samen met het Loket Kinderopvang.

Subsidie voor De Droomboom

Kinderdagverblijf De Droomboom in de Sartlaan in Mariakerke, met een vergunning voor een opvanglocatie voor 36 plaatsen, krijgt nu ook een investeringssubsidie toegekend van 72.000 euro van Stad Oostende. Hiermee wordt geïnvesteerd in infrastructuur. Ook betalen ouders er voortaan inkomenstarief na een uitbreidingsronde van Agentschap Opgroeien in 2023.

Duw in de rug

“We zijn blij dat we kinderopvang De Droomboom met deze subsidie een flinke duw in de rug kunnen geven. Zo creëren we samen extra en duurzame kinderopvangplaatsen in onze stad. We investeren dus niet alleen in onze eigen stedelijke kinderopvanglocaties, maar ondersteunen waar mogelijk ook niet-stedelijke kinderopvang op logistiek en financieel vlak maar ook om hun kinderopvangplaatsen betaalbaar te houden”, zegt schepen van Kinderopvang Silke Beirens.

“De Droomboom zet helemaal in op de ontplooiing van elk kind. In ons kinderdagverblijf mag een kind dan ook een kind zijn. De zoektocht naar een nieuw pand was niet makkelijk, maar dankzij de extra steun van Stad Oostende werd het absoluut haalbaar”, klinkt het bij Lams Thari van De Droomboom.