Stad duidelijk: “Jeugd blijft welkom op Velodroom”

De petitie voor het behoud van de Velodroom, aan de rand van het Maria Hendrikapark, als een ontmoetingsplaats voor jongeren is wat voorbarig geweest. De petitie haalde al zo’n 1.400 handtekeningen, maar in de gemeenteraad bleek het niet de bedoeling om de activiteiten af te bouwen. “We erkennen deze plaats in de open jeugdwerking”, liet schepen Bart Plasschaert noteren.

Er waren de voorbije maanden enkele klachten voor geluidsoverlast van de Velodroom binnengekomen bij de stad en de politie. Daarom werd een overleg gepland met het jeugdhuis dat er tijdens de zomer activiteiten organiseert, Dat overleg vond plaats op 21november..

“De mensen van De Kim vreesden dat de jeugd geen toegang meer zou hebben tot de Velodroom, dat er geen evenementen meer zouden kunnen doorgaan”, licht schepen van Jeugd Bart Plasschaert het verloop van dat overleg toe. “Dat is niet aan de orde.”

“We hebben met alle betrokkenen samengezeten op 21 november. We laten nog altijd drie grote evenementen toe tijdens de zomer. Er werden wel enkele afspraken gemaakt om bewoners op de hoogte te houden wanneer er evenementen gepland staan. Er is ook een aanspreekpunt aangesteld bij de bewoners en de stad. De container van De Kim blijft ook behouden. We laten hem op dezelfde plaats staan, maar er komt wel een andere geluidsinstallatie. Volgend voorjaar zullen we een testopstelling doen.”

Dank, De Kim

“De stad had nooit de intentie om evenementen te verbieden en we erkennen deze plaats in de open jeugdwerking. We zijn De Kim dankbaar dat ze hier aanwezig zijn tijdens de zomer, zodat de jongeren een eigen plek hebben”, aldus nog de schepen. (LB)