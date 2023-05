Stad Brugge krikt subsidies voor jeugdlokalen op

Stad Brugge trekt de subsidies voor het bouwen van jeugdlokalen fors op. Het bestaande reglement volstond niet meer om de sterk gestegen bouwkosten te dekken. Jeugdbewegingen die zelf een lokaal (ver)bouwen kunnen nu tot 30% meer subsidies krijgen. 209e FOS De Vrijbuiters uit Assebroek maakt daar als eerste gebruik van.

“We hebben 48 erkende jeugdbewegingen die samen zo’n 7.121 Brugse jongeren vertegenwoordigen. Het totaal aantal leden van jeugdbewegingen in Brugge groeide met 4% sinds 2019. Heel veel jeugdbewegingen hebben een lokaal van de Stad, maar er zijn ook jeugdbewegingen die met een subsidie zelf een lokaal bouwen”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis.

Maximale subsidie van 342.000 euro

Dat subsidiereglement dateert van 2015 en intussen is er een en ander veranderd. “De prijzen in de bouwsector zijn enorm gestegen en bovendien worden er steeds strengere normen opgelegd op vlak van energiezuinigheid en technieken. Voor jeugdbewegingen was het niet meer haalbaar om binnen de marge van het bestaande reglement een nieuw lokaal te realiseren of een lokaal structureel te renoveren.”

“Als investeringen in jeugdlokalen stilvallen, dan worden we binnen enkele jaren geconfronteerd met lokalen die niet meer veilig en verantwoord zijn of een enorm lokalentekort. Daarom trekken we de maximale subsidie op van 263.000 euro tot maximaal 342.0000 euro.”

Veilige en toegankelijke nieuwbouw

209e FOS De Vrijbuiters, een pluralistische jeugdbeweging met een 300-tal leden, krijgt de maximale subsidie voor een nieuwbouw. “Het steeds toenemend aantal leden in onze sterk verouderde jeugdlokalen zorgde ervoor dat we enkele jaren terug aanklopten bij het stadsbestuur en een aanvraag indienden tot subsidiëring van een nieuwbouw. Onze huidige houten lokalen dateren immers uit de jaren ’50 en voldoen niet aan de huidige reglementering en normering”, vertelt penningmeester Chris De Ruyck.

“Met de komst van de nieuwbouw creëren we een veilige en toegankelijke ontmoetingsplaats voor onze kinderen en jongeren. Het robuuste jeugdlokaal wordt voorzien van energiebesparende investeringen, een gezond binnenklimaat en veilige, gebruiksvriendelijke installaties. We hopen dit najaar te kunnen aanvangen met de werken en het nieuwe jeugdlokaal feestelijk te openen in de zomer van 2024.” (CGRA)