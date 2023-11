SportSolid vernieuwt aanbod van kindersportkampen

Elke zomer kunnen kinderen tussen 8 en 15 jaar bij SportSolid terecht voor fietskampen in en rond sportpark Drogenbrood. Een zestigtal kinderen amuseren zich dan drie dagen lang op de fiets onder begeleiding van medewerkers van Sportsolid. “Omdat we hoorden dat veel ouders hun kinderen graag een week willen laten sporten, vernieuwen we ons aanbod. Voor veel kinderen is het soms ook lastig om een hele dag lang met fietsen bezig te zijn. Daarom bieden we vanaf volgend jaar verschillende formules aan. Deelnemende kinderen kunnen ervoor kiezen om alleen maar te fietsen of dat te combineren met omnisport”, vertelt oprichter Christoph Verkruysse.

Kleinere groepjes

Volgend jaar gaat het sportkamp door van 8 tot en met 12 juli. De deelnemende kinderen worden opgedeeld in kleinere groepjes, waardoor ze persoonlijk worden begeleid. “We proberen te voorzien in één begeleider per acht kinderen. We merken dat die kleine groepjes een grote troef zijn. Daardoor kunnen we de kinderen techniek op een spelende manier aanleren. We merken ook dat kinderen van allerlei niveaus bij ons komen meedoen. Zowel competitierenners als kinderen die nog nooit fietsten, doen mee met het sportkamp”, gaat Verkruysse verder.

Speels lesgeven

Die speelse manier van lesgeven komt helemaal terug in de activiteiten tijdens het sportkamp. “Zo kunnen we elk jaar rekenen op iemand die goed met hout kan werken. Die knutselt een aantal constructies in elkaar waarop onze deelnemers kunnen oefenen, dat maakt het altijd weer leuk. Door de combinatie met omnisport hopen we ook eens te gaan zwemmen in het nieuwe zwembad en zullen we heel wat andere spelletjes spelen met onze deelnemers”, besluit Verkruysse. (AVH)

Kinderen die zich voor 31 december inschrijven, krijgen nog korting. Inschrijven kan via www.sportsolid.be. Meer informatie via de website of via info@sportsolid.be.