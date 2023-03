Sportraad en stad zetten in op Kriebelkampen: Op maat van kinderen met nood aan ondersteuning

Behalve zeer diverse kampen, uitstappen, speelpleinwerking, workshops allerhande en andere vakantiekriebels zetten de Sportdienst Harelbeke en Stad Harelbeke zich ook in voor Kriebelkampen, een kleinschalige vakantiewerking op maat van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Op een Kriebelkamp kan ieder kind spelen op zijn eigen tempo, in een geborgen omgeving met vaste animatoren of sportlesgeversploeg. Alle kinderen van 5 tot en met 12 jaar met een extra ondersteuningsnood kunnen deelnemen aan het Kriebelkamp van de Jeugddienst. Kinderen tussen 7 en 12 jaar kunnen mee sporten op een Kriebelkamp van Sport Harelbeke.

Verschillende locaties

Voor kinderen met een extra ondersteuningsnood is het niet altijd gemakkelijk om mee te spelen in een gewone vakantiewerking. “De groepen zijn soms te groot en de animatoren/sportlesgevers kunnen niet altijd de extra ondersteuning bieden die deze kinderen nodig hebben. De kinderen voelen zich beter in hun vel in een kleinschalige werking”, zegt Sarah Devos, deskundige Jeugd.

“We zorgen voor een gemotiveerde animatorenploeg/sportlesgevers, een aangepaste omgeving, een plezant spel- en sportprogrammaof een leuke uitstap of uitdagende workshop. Er zijn ook extra aandachtsanimatoren voor individuele ondersteuning waar nodig”, vult Stien Vinken van de Sportdienst aan.

Er kunnen per Kriebelkamp zo’n 15 kinderen inschrijven. Ook hun broers en/of zussen zijn welkom. De Kriebel- en Sportkampen 2023 en speelpleinwerkingen hebben plaats op verscheidene locaties in de stad, van Sporthal De Dageraad tot Zuiderkouter of Stedelijke Basis Zuid Harelbeke.

De inhoud varieert van Sing along en Superhelden en superschurken tot Bubbel Bal Fun en In de jungle, te veel om op te noemen. Voor de daguitstappen en -speelpleinwerkingen, soorten kampen, leeftijdscategorieën, inschrijvingen, dag- en weekprijzen en periodes kan je terecht op www.harelbeke.be/jeugd/kriebelkamp. Sommige activiteiten duren van 9 tot16 uur en er is vooropvang vanaf 7.30 uur en naopvang tot 18 uur.

Kansentarief

“We voorzien telkens een gevarieerde week waarin we enkele workshops en af en toe een uitstap op het programma zetten. Ook de animatoren verzinnen met veel plezier de beste activiteiten voor jullie.” Er is korting mogelijk voor kinderen uit gezinnen die recht hebben op het kansentarief. Ouders kunnen van die korting genieten indien ze eenUiTPASaanvragen bij het Huis van Welzijn.