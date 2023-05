Sportprikkels maakt kinderen warm voor sporten in een club

Op zaterdag 13 mei nodigen de Kortrijkse sportclubs voor de tweede keer kinderen en jongeren uit om in de clubs zelf kennis te maken met hun werking.

Sport@Kortrijk kreeg vorig jaar een nieuwe invulling met een wervende naam: Sportprikkels. Kortrijkse sportverenigingen met een jeugdwerking zetten tijdens Sportprikkels de deuren van hun thuisbasis open.

Zo krijgen kinderen en jongeren de kans om een blik te werpen in de sporthallen, sportzalen, zwembaden en op de terreinen waar de clubs trainen en wedstrijden spelen. Niet alleen in de stad zelf (SC Lange Munte, SC Mimosa, Urban Sports Park,…) maar ook in de deelgemeenten (Olympiadeplein Marke, SC en zwembad Lagaeplein, SC Wembley,…) kan er gesport worden. De lokale clubs nodigen kinderen, jongeren en hun gezinnen uit om er gratis kennis te maken met hun sport.

Demo’s, tests en meer

Komende zaterdag kan de jeugd tussen 13.30 uur en 17.30 uur proeven van tientallen verschillende sporten met demonstraties of sporttestjes met o.a. frisbee, duiken, waterpolo, karate, schermen, freerunning kajak, BMX, hiphop, paardrijden, … De meeste activiteiten zijn toegankelijk voor kinderen vanaf 6 jaar en ook voor kinderen met een beperking.

Team Sport kruidt de namiddag met leuke uitdagingen, animatie en wedstrijdprijzen. Gezinnen kunnen van hun bezoek aan de verschillende sportlocaties een sportieve uitstap maken door de fiets te nemen.

Niet-alledaagse sporten

“Er is een hele goede samenwerking tussen de stad en de vele sportclubs die we in Groot-Kortrijk rijk zijn”, zegt Wouter Allijns, schepen van Sport. “Als stad hebben we de ambitie om sport toegankelijk te maken voor elk kind. Sport als gezonde vrijetijdsbesteding heeft immers zoveel te bieden. ‘Sportprikkels’ is een heel laagdrempelige manier om kinderen te laten kennismaken met heel veel verschillende en soms niet-alledaagse sporten. Daarbij kunnen de clubs ook hun werking in de kijker zetten. Het is dus een win-win, zowel voor de kinderen als voor de clubs zelf, want tenslotte biedt het deel uitmaken van een club een mooie meerwaarde bij de ontwikkeling van elk kind. Wouter Allijns, Schepen van Sport.

Alle info over de sportinitiaties en -locaties en fietsroutes vind je op kortrijk.be/sportprikkels.