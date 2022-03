Spinrag festival scoort in Kortrijk met 9.000 bezoekers

Na een jaar stilte was het in de krokusvakantie opnieuw raak: 9.000 bezoekers genoten van de 19e editie van kinderkunstenfestival Spinrag. Het Spinragteam blikt tevreden terug op een geslaagde en zonnige festivaleditie.

Voor deze editie besteedde het Spinragteam extra aandacht aan het Belgisch podiumwerk: van circus, over theater tot dans. Dit jaar koos Spinrag ervoor om voorstellingen te programmeren voor een kleiner publiek. Een bewuste keuze om zo flexibel mogelijk te kunnen omspringen met de eventuele covidregels.

Workshops

Dankzij de versoepelingen heeft Spinrag liefst 9.000 bezoekers geregistreerd. Dat is een stuk minder dan de recordeditie van 2020 (toen 13.000 bezoekers), maar gezien de uitzonderlijke omstandigheden en de andere programmatorische aanpak kan van een groot succes spreken. Spinrag was meer dan ooit verspreid in de stad met Muziekcentrum Track, kunstencentrum Buda en Schouwburg Kortrijk als artistieke uitvalsbasissen. In de stad kon je daarenboven op vijf verschillende locaties terecht voor creatieve workshops. Dit gratis artistiek parcours viel dus duidelijk in de smaak.

Op naar de 20ste editie

In 2023 blaast Spinrag 20 kaarsjes uit. Nu al is het Spinragteam volop aan het brainstormen om er een grootse verjaardageditie van te maken.