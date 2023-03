Spinrag 2023 haalt recordaantal bezoekers

Kinderkunstenfestival Spinrag heeft een succesvolle editie met schitterende publiekscijfers achter de rug. Met meer dan 13.500 bezoekers realiseren de organisatoren een absolute recordeditie. Niet alleen de gratis events kennen een publieksgroei. Ook het aantal verkochte tickets stijgt aanzienlijk: zo’n 3.800 tickets voor voorstellingen werden verkocht en 2.600 filmliefhebbers vonden hun gading in het programma. Met een bezettingsgraad van 95% op de podiumvoorstellingen scoort Spinrag absolute records in het podiumkunstenlandschap. Spinrag wordt georganiseerd door Schouwburg Kortrijk, kunstencentrum BUDA, JEF festival, Texture & Wilde Westen.

Na twee moeilijkere jaren door corona hebben de organisatoren met veel goesting zich gesmeten om van deze editie een knaller te maken. Het werd een echte recordeditie! Je merkt dat er veel goesting is bij ouders om hun kinderen al op jonge leeftijd te laten in contact komen met kunst in de breedste zin van het woord. Vanaf volgend jaar zal Spinrag nog meer dan ooit uitbreken naar verschillende locaties in de stad, want de Schouwburg zal dan twee jaar gesloten zijn voor ingrijpende renovatiewerken!Axel Ronse, schepen van Cultuur

Een veelzijdig programma dankzij samenwerking

De organisatoren blikken terug op een festival met een veelzijdig programma met het strafste wat op dit moment voor jong publiek te zien is, zowel op het podium als op het scherm. Van een aanstekelijke première van ‘Dansconcert #1’van Tout Petit over een volle Schouwburgzaal vol energie tijdens ‘Pipi Powerrrrr’ van het Laagland, het intieme ‘Kom Hier’ van Ultima Thule of het indrukwekkende ‘Exit’ van Circumstances /Piet Van Dycke. Naast de vele voorstellingen wisten ook de films een groot publiek te bereiken. Zo had de film ‘Knor’ (5+) met Vlaamse stemmencast Maaike Cafmeyer, Titus De Voogt, Barbara Sarafian en Jelle De Beule de hoogste publiekscijfers. In No-No’s ruimteavontuur (3+) was het zelfs toegelaten om te bewegen. Vooraf was er een opwarming en tijdens de film zelfs een bingo. Helemaal Spinragproof dus! Tip! De film ‘Knor’ (5+) staat nog op het programma in de Budascoop.

Zoals steeds zet Spinrag ook in op tal van extraatjes waar het publiek gratis kan van genieten. ‘’t Vieruurtje’ blijft een succes, maar ook ‘Draw me a house’, ‘Fonetica’ of ‘Bruggenbouwers’ verrassen het publiek met een originele invalshoek.

“Heerlijk om te zien hoe artiesten kinderen weten te prikkelen met hun artistieke invalshoek. Maar ook hoe kinderen artiesten inspireren met hun open blik op de wereld. Spinrag blijft een fantastisch moment in het jaar waar kinderen kind mogen zijn en waar volwassenen het kind in zichzelf opnieuw ontdekken”, zegt Mieke Vandecandelaere, programmator kinderkunstenfestival Spinrag.

“Samen met Spinrag en JEF festival zorgden we voor veel filmplezier tijdens de krokusvakantie. Maar liefst 2621 (nieuw record) bezoekers genoten in Budascoop van avontuurlijke kinderfilms. Ook de workshops in thema van de films, de ontmoetingen met de acteurs en regisseurs en de inleidingen door onze BUDAmbassadeurs vielen in de smaak. Op naar volgend jaar!”, vult Luna Goessaert, publiekswerker film kunstencentrum BUDA, aan.

De stad verkennen

Naast de vele voorstellingen en films, blijft Spinrag ook investeren in verrassende extra’s waar gezinnen creatief geprikkeld worden. Een topper tijdens de editie 2023 was de stadwandeling ‘Kraak de code’. Met kaart en potlood trokken zo’n 5.000 bezoekers door de stad, op zoek naar de geheime code. Ze ontdekten minder gekende plekjes en keken op een andere manier naar de stad. Het was vaak aanschuiven aan onze geheimzinnige hut op het Schouwburgplein.

Aandacht voor kansengroepen

Voor sommige mensen is het niet zo evident om hun weg te vinden naar Spinrag. De organisatoren zetten dan ook actief in op het bereiken van deze kinderen/gezinnen door een samenwerking met verschillende organisaties uit de regio zoals vzw Ajko, Arktos, VillaVip, A’kzie , de jeugddienst van Avelgem & de brugfiguren van Stad Kortrijk . Zo’n 300 bezoekers kwamen in groepsverband langs op het festival. Daarnaast bereikt Spinrag nog heel wat mensen die het minder breed hebben via het interessant UiTPAS-tarief.

De ziel van de Schouwburg

De editie van 2023 was de laatste voor de verbouwingen van Schouwburg Kortrijk in het najaar van 2023 van start gaan. Afscheid nemen deed het Spinragpubliek in stijl tijdens ‘Onderweg met je verbeelding’. Een verrassende ontdekkingstocht doorheen de Schouwburg, op zoek naar de ziel van het gebouw die we blijven koesteren.

Spinrag is er in 2024 terug van 10 t.e.m. 17 februari. Nog meer dan ooit zijn we dan te gast bij onze vele partners in de stad. En we kunnen nu reeds verklappen dat we al een aantal straffe buitenlandse artiesten weten te strikken voor de nieuwe editie.