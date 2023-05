Speelzone, picknickplek en doolhof in nieuw speelbos

In de Blokellestraat in Zwevegem werd een nieuw speelbos geopend. Dit speelbos van zo’n halve hectare groot maakt deel uit van een nieuwe groene long op de Europawijk.

Onder grote belangstelling werd het nieuwe speelbos in de Blokellestraat geopend. Dit moet een groene buffer vormen tussen onder andere de industriezone Breemeers en de Europawijk. Het speelbos van ongeveer 0,5 hectare maakt trouwens deel uit van een nieuwe groene long voor de Europawijk. “Later dit jaar wordt ook het aanpalende Europaplein ingericht als groene speelzone. Hiermee realiseert Zwevegem in totaal meer dan 1 hectare speelgroen vlakbij het centrum. Via het Guldenspoorpad zijn beide zones ook vlot bereikbaar voor de ruime buurt”, zei burgemeester Doutreluingne. Het speelbos ligt tussen de Blokellestraat en het Guldenspoorpad en wordt voorzien van een centrale speelzone, een picknickplek en een doolhof met olifantengras. Ook het geboorteplekje voor de 292 geboren baby’s van 2021 kreeg hier al eerder een plaats.

Prikkelpad

In samenwerking met Stadlandschap Leie en Schelde werd een bestaande gracht omgevormd tot een avontuurlijk waterelement waar kleine waterratten kunnen ravotten. “Tegelijkertijd kunnen de ouders verpozen aan de natuurlijke picknickplek met plukfruit en enkele ligbanken. In februari plaatsten Stadlandschap en de gemeente ook een splinternieuw insectenhotel, om de biodiversiteit van het terrein en de insecten een duwtje in de rug te geven”, aldus de burgemeester. De dienst Vrije tijd ontwikkelde een prikkelpad dat het Lettenhofpark met Transfo verbindt. Bedoeling is dat bezoekers op hun blote voeten over notentegels lopen of in de voelbox met geurende kruiden tasten. Dit project is zowel een ontmoetingsplek voor alle Zwevegemnaren als een gezamenlijk project van veel verschillende gemeentediensten. (GJZ)