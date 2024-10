Speeltuigen in Zustertuin klaar voor gebruik

De aangekondigde speel- en educatieve toestellen in de Zustertuin, naast de basisschool in de Burgstraat, zijn geïnstalleerd en klaar voor gebruik. “Deze historische Zustertuin, onderdeel van de hospitaalsite, is nu een speel- en ontdekkingsplaats voor gezinnen en kinderen”, zegt burgemeester Joachim Coens.

In de OCMW-raad werd eerder dit jaar groen licht gegeven voor de aankoop en installatie van speeltoestellen voor de Zustertuin in de Burgstraat in Damme. Het was de OCMW-raad die goedkeuring moest geven omdat de Zustertuin deel uitmaakt van de historische hospitaalsite van het OCMW. Deze tuin, die lange tijd afgesloten en grotendeels ongebruikt bleef, werd de voorbije twee jaar al opengesteld voor het publiek, voor evenementen als Damme Jazz en het streekproductenfestival Da’Smakt. Nu zijn de speeltoestellen, die ook een educatieve functie hebben, dus geïnstalleerd en klaar voor gebruik.

De speelzone is ontworpen rond het thema ‘Verdwenen Zwinhaven’. De infrastructuur bestaat uit een ‘bootachtige’ constructie met allerlei spel- en klimmogelijkheden en ook een aantal balanceerbalken. Daarnaast is er een zandbak met daarbij een houten kist met zandspelmateriaal. Voorts komt er ook nog een ‘speelmarktkraam’ dat refereert aan de handelsactiviteiten in de havenstad die Damme vroeger was. Er zijn ook zitbanken waar de volwassenen wat kunnen verpozen. Infopanelen vertellen meer over de Zwinhaven en omgeving.

Ontmoetingsplaats

De tuin met speelzone staat open voor het publiek maar zal tijdens de schooluren ook gebruikt worden door de stedelijke basisschool De Ooievaar vlak ernaast. “De historische Zustertuin is nu een echte ontmoetingsplaats voor jong en oud”, aldus de burgemeester. De speel- en educatieve toestellen kosten 80.000 euro, het nieuwe beveiligde hekken 20.000 euro. De Provincie West-Vlaanderen komt tussen met een subsidie van 50.000 euro. (PDV)