Speelpunt heeft al 157.900 kinderen blijgemaakt:“We vernieuwen voortdurend”

Binnenspeeltuin Speelpunt in Zwevegem bestaat vijf jaar en mocht al 157.900 kinderen verwelkomen. Dit wist ons centrummanager Jaron Baert te vertellen. Speelpunt kwam in het voormalige zwembad waarvan nog duidelijke accenten te zien zijn in de binnenspeeltuin.

“Ik denk dat we kunnen stellen dat Speelpunt een vaste waarde geworden is in Zwevegem en bij uitbreiding de regio. In de spannende speelwereld leven kinderen tot 12 jaar zich helemaal uit op de klimmuren, binnenspeeltuin of schaatspiste. Om onze vijfde verjaardag te vieren, hebben we diverse activiteiten opgezet waaronder een tekenwedstrijd waarvan de winnaar een jaar gratis speelplezier wint in Speelpunt.”

“In het voorjaar komt een nieuw spel met VR-brillen”

Het was kersvers kinderburgemeester Brent Baillevier die de twee winnaars hun prijs mocht overhandigden. In de categorie jonger dan 6 jaar was Lio Van Dorpe de primus en bij de kinderen ouder dan zes, werd Mona Druart de winnaar. Speelpunt is blijkbaar ook een geliefkoosde plaats om verjaardagsfeestjes te organiseren. In die vijf jaar kwamen al 39.822 kinderen, goed voor 3.153 feestjes, naar Speelpunt om samen met hun vrienden de leukste verjaardag te hebben.

Cijfers

Nu Jaron Baert het toch over cijfers had, liet hij ons ook eens meekijken naar de cijfers van het afgelopen jaar. “In 2023 mochten we al 39.716 kinderen tussen de 2 en de 12 jaar, ontvangen. In totaal betekent dit 67.352 bezoekers. Dit jaar waren er ook 10.084 kinderen aanwezig op de 802 verjaardagsfeestjes die er georganiseerd werden. Daarnaast genoten nog eens 2.077 mensen van Lemmies, onze mascotte, ontbijtbuffet.” Jaron gaf ook nog mee dat men constant werkt aan vernieuwing.

“Zo zijn we bezig met De geheimen van Lemmie te actualiseren en te vernieuwen en in het voorjaar komt een nieuw spel met VR-brillen.”

De festiviteiten rond vijf jaar Speelpunt waren het perfecte startschot van de kerstvakantie. Speelpunt is elke dag open van 10 tot 19 uur, behalve op 31 december en 1 januari. Mascotte Lemmie is er elke dag tussen 13 en 15 uur.