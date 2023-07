Speelpleinwerking Tistof in Wervik draait op volle toeren

De speelwerking Tistof op het stadsdomein Oosthove in Wervik haalt qua bezoekers deze zomer zeer goede cijfers. “Dinsdag braken we met 115 kinderen een nieuw record”, zegt jeugdconsulent Rein De Jongh. “Er is dit jaar alvast een heel grote opkomst.”

“Voorlopig zijn de animatoren ook erg geëngageerd en hebben we er voldoende. De jongeren maken reclame onder elkaar waardoor we ook nog steeds nieuwe aanvragen om te starten als animator krijgen. Wat gelukkig goed uitkomt door het groot aantal inschrijvingen.”

50 animatoren

“Na een intensieve wervingscampagne vanaf februari meldden zich bijna 50 vrijwillige animatoren aan. Deze jonge en enthousiaste gasten zijn heel de vakantie vrijwillig in de weer om honderden kinderen een speelse zomer te bieden. Vooraf organiseerden we een vormingsdag voor animatoren en werden de jonge vrijwilligers klaargestoomd voor de start. Ze mochten aanschuiven voor een lekker pizzabuffet.”

Vaardigheden

Waar in sommige gemeenten er een tekort aan animatoren is, bieden zich in Wervik ondertussen dus nog steeds nieuwe animatoren aan. “Ondanks de huidige prestatiemaatschappij blijven jongeren in Wervik ervoor kiezen om te starten als vrijwilliger op de speelpleinwerking”, zegt de jeugdconsulent. “We zijn er van overtuigd dat de jongeren houden van het sociaal engagement en daardoor blijven hangen op de speelpleinwerking. Ze leren skills en vaardigheden die later op de werkvloer handig van pas zullen komen. De vrijwilligersvergoeding van 18 euro of 30 euro per dag blijft natuurlijk ook wel interessant.”

Spelnamiddagen

Op verschillende maandagen zijn er speelnamiddagen. Enkele animatoren van Zuidwest Uit-Pas gaan langs in verschillende wijken. Telkens met veel spelmateriaal en een leuke activiteit. “Op die manier wordt ingezet op het aanbieden van speelkansen voor alle kinderen uit de stad”, zegt Rein. (EDB)