Speelpleinwerking ‘t Ravottertje verhuist naar nieuwe locatie: “Aan vrijwilligers geen gebrek”

’t Ravottertje is de gemeentelijke speelpleinwerking van Vleteren voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Vanaf maandag 3 juli kunnen kinderen op het speelplein terecht op een nieuwe locatie in Woesten. Een plaatsverbod zoals vorig jaar werd ingevoerd door hangjongeren en vandalisme zal er dit jaar niet zijn.

Aan het dorpshuis en het speelplein van Westvleteren was er vorige zomervakantie, tot het einde van de schoolvakantie, een plaatsverbod voor hangjongeren. In het dorpshuis werden ramen beschadigd, de mobiele camera volledig vernield… Met die maatregel hoopte de gemeente de aanhoudende overlast en vandalisme te stoppen. De maatregelen was een unicum voor Vleteren, maar de gemeente wilde de veiligheid van de speelpleinwerking ‘t Ravottertje koste wat kost garanderen. “Het dorpshuis in Westvleteren kreeg nog een aantal keer af te rekenen met vandalisme waarbij stenen tegen de ruiten werden gegooid, maar momenteel blijft het gelukkig wat rustiger. We hopen dat dit zo kan blijven en dat er geen schade meer wordt aangericht”, zegt Vicky Nouwynck, jeugdconsulent van de gemeente Vleteren.

Verhuis

“Deze zomer krijgt de speelpleinwerking een nieuwe uitvalsbasis die vorig jaar nog niet was afgewerkt. ‘t Ravottertje verhuist naar het jeugdlokaal in Woesten, Woestendorp 44. De gemeentelijke speelpleinwerking van Vleteren is er voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Er is keuze uit een voormiddag, namiddag of volledige dag speelpleinwerking. Er dient niet vooraf ingeschreven te worden voor de speelpleinwerking”, aldus Vicky.

Monitoren

Er is telkens opvang vanaf 07.45 tot 17.15 uur. Kinderen kunnen vanaf 16 uur worden opgehaald. Tijdens de dag is er vrij spel en activiteiten met de animatoren. “Heel wat speelpleinwerkingen hebben af te rekenen met een gebrek aan animatoren of vrijwilligers, maar daar hebben we gelukkig geen problemen mee. We zitten met een goed en enthousiast team. We moesten zelfs al enkele jongeren weigeren. Hopelijk vinden zij hun weg naar een andere speelpleinwerking die de ondersteuning kan gebruiken.”

Een halve dag in ‘t Ravottertje kost 3,50 euro per kind en voor een hele dag betaal je 7 euro. De speelpleinwerking loopt van maandag 3 juli tot woensdag 30 augustus. ‘t Ravottertje is gesloten op vrijdag 21 juli, en van maandag 31 juli tot en met 11 augustus. Het speelplein is ook gesloten op dinsdag 15 augustus.