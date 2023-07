Speelpleinwerking Sporrewoan in Ieper bestaat 55 jaar en viert feest

Speelpleinwerking Sporrewoan blaast dit jaar 55 kaarsjes uit. Daarom trapten de medewerkers de zomervakantie af met een groot verjaardagsfeest.

“55 jaar van avontuur, spel en plezier, dat is waar speelpleinwerking Sporrewoan voor staat”, zegt schepen van Jeugd Dimitry Soenen (N-VA). “We vieren niet alleen een mijlpaal, maar ook de onvermoeibare inzet van de fantastische monitoren. Met hun passie, creativiteit en onuitputtelijke energie creëren ze een veilige haven waar kinderen kunnen dromen, ontdekken en bloeien.”

Inschrijven op speelplein

Sporrewoan is gestart op 5 juli en is open tot dinsdag 29 augustus en vindt zoals altijd plaats aan het Fenix-complex in de Leopold III-laan. Het speelplein is gesloten op 21 juli en 14, 15, 30 en 31 augustus. Kinderen tussen 3 en 15 jaar kunnen deelnemen voor een dagprijs van 5 euro. Inschrijven kan op het speelplein zelf. Om na te gaan of er nog plaats is, kan je dagelijks bellen naar 057 239 419 of mailen naar sporrewoan@ieper.be. (EG)