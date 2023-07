Speelpleinwerking op domein De Regenboog in Koekelare

Op 10 juli start in Koekelare de speelpleinwerking. Door de renovatiewerken aan de sporthal vindt die dit jaar plaats op het domein van De Regenboog. Naast de speelpleinwerking pakt de jeugddienst ook uit met een tienerwerking.

Vanaf deze zomer wordt er gewerkt met een speelpleinbadge. Na registratie op https://www.koekelare.be/jeugd ontvangen de ouders een badge voor elk ingeschreven kind. Daarmee kunnen ze op het speelplein gemakkelijk in- en uitchecken. “We werken met hetzelfde systeem als de kinderopvang De Buidel”, duidt Jan Lievens, schepen van Jeugd.

Badge aanpassen

“Ouders die al een badge hebben, maken best een afspraak met de jeugddienst zodat die kan opengesteld worden voor de speelpleinwerking. Door de renovatiewerken aan de sporthal wijken we uit naar de gebouwen van De Regenboog in de Belhuttebaan, die bereikbaar is via de parking van het sportcentrum.”

Openingsuren

De speelpleinwerking, voor kinderen van 5 tot 14 jaar, loopt van maandag 10 juli tot 25 augustus en is elke werkdag toegankelijk van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur. Vanaf 8 uur, over de middag en tot 17 uur is er extra opvang voorzien. Een halve dag kost 2 euro en een volledige dag 4 euro. Opgelet, er is geen speelpleinwerking op 21 juli, van 7 tot 11 augustus en ook niet op 15 augustus. Elke week is een daguitstap of een andere speciale activiteit gepland.

“Tijdens de sluitingsperiode van De Buidel (17 juli 4 augustus) organiseren we beperkt opvang op het speelplein zelf. Dit is van 7 tot 8 uur en van 17 tot 18 uur. Voor deze opvangmomenten betaal je 1 euro per opvangmoment”, besluit schepen Lievens.

Voor tieners van 12 tot 16 jaar zijn er losse activiteiten. Vrijdag 14 juli gaat de uitstap naar ’t Klein Strand waar een aquapark is ingericht. Op 28 juli en 18 augustus is pretparkplezier verzekerd. (EVH)

Info: 051 58 92 04.