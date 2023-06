Speelpleinwerking klaar om Diksmuidse kinderen en tieners zomer van hun leven te bezorgen

Speelpleinwerking Zonnestraal in Diksmuide en De Kastanjes in Pervijze zijn helemaal klaar om heel wat kinderen en tieners opnieuw de zomer van hun leven te bezorgen. De 76 animatoren staan al te popelen van ongeduld … Inschrijven is de boodschap voor wie er bij wil zijn!

Zowel kleuters (op voorwaarde dat ze pampervrij zijn), kinderen uit het lager onderwijs, als tieners komen tijdens de zomer aan hun trekken in Diksmuide of Pervijze. Bijna de hele vakantie zijn er talloze activiteiten op maat, uitstapjes naar het zwembad, een themadag of de jaarlijkse uitstap als hoogtepunt …

76 animatoren

Op Zonnestraal staan acht hoofdanimatoren en 51 animatoren vanaf maandag 3 juli tot en met woensdag 30 augustus klaar om alles in goede banen te leiden. In Pervijze zijn dat 5 hoofdanimatoren en 12 animatoren vanaf maandag 3 juli tot en met dinsdag 22 augustus. Die zullen zich niet vervelen, want vorig jaar passeerden maar liefst 470 verschillende kinderen op Zonnestraal en 213 in Pervijze.

Tieners

De tienerwerking (12-14 jaar) op Zonnestraal is actief van 3 t.e.m. 28 juli. Bij De Kastanjes is er een keer per maand op vrijdag het Pervijze Puber Collectief (PPC) voor tieners tussen 12 en 15.

Domeinen tijdens weekdagen afgesloten

Net zoals vorig jaar zijn domein Zonnestraal en het speelterrein achter Ten Bercle tijdens weekdagen gesloten voor het publiek om het aanwezige materiaal en de opgebouwde kampen te vrijwaren. In de weekends zijn beide domeinen wel toegankelijk voor kinderen en inwoners. Buiten de speelpleinwerking blijven ze ook allebei openbare groene ruimte.