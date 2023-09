Speelpleinwerking in Ardooie blikt tevreden terug op zomer: “75 kinderen per dag”

Met een gemiddelde van 75 kinderen per dag lag het aantal kinderen van de speelpleinwerking in de lijn van de bezetting van vorig jaar. “Vooral de Summer Kick-Off was een topper, een evenement dat zeker voor herhaling vatbaar is”, zegt Tobias Callewaert van de gemeentelijke jeugdraad en jeugddienst.

“Qua begeleiding hadden we een volle bezetting met gedreven monitoren. Er was een grote vernieuwing in de monitorengroep, maar die jongens en meisjes gaven alles om het de kinderen zo aangenaam mogelijk te maken, ook op de kwakkelweermomenten.”

Filoetje

Opgelucht ademhalen was het ook omdat er geen noemenswaardige ongevallen werden genoteerd. De EHBO-koffer bleef dicht tenzij voor enkele schaafwonden of bijensteken.

Tobias Callewaert wijst nog op de werking van het Filoetje waar de kleuters werden opgevangen en dat waren er ook al gemiddeld 65 per dag. Met 583 jongeren die aan de sportkampen deelnamen, was er bovendien nog het sportieve aanbod voor de lagereschoolkinderen en de kleuterkampen.

Op de kleinere speelpleintjes in de gemeente was er geen georganiseerde werking. Maar naar we van omwonenden vernemen, was het hier eerder stil gedurende de zomervakantie.

Dit najaar komt er in de Klaverstraat in Koolskamp een grote groene zone en een speelzone. Een andere speelzone in de Molenstraat in Koolskamp is volgens Tobias ondertussen speelklaar.

Traantje

De vakantiewerking zit er zo weer op. En hier en daar was er een traantje omdat het allemaal zo snel voorbij is gevlogen.