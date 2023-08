Speelpleinwerking Haasje Over trapt laatste zomermaand af met carnaval: “Extra leiding is steeds welkom”

In augustus neemt speelpleinwerking Haasje Over de fakkel over van Katjeduk, dat in juli aan de slag was. Ward Schoutteten van team jeugd coördineert Haasje Over en de tienerwerking waar vorig jaar 900 verschillende kinderen kwamen genieten van een speelse vakantie.

“We zijn deze week rustig gestart. Ideaal om de nieuwe leiding in te werken”, vertelt Ward Schoutteten. “Maar voor week drie en vier hebben we al een voorlopige stop toegepast, omdat we nog steeds extra leiding kunnen gebruiken. Ondertussen werken we op vier verschillende locaties. In de school in de Goudregenstraat is de werking voor kinderen met een extra zorgnood, waar Leni van de Stroom coördineert. We hebben extra aandacht voor kinderen met autisme of ADHD. Voor de grote vakantie organiseerden we bijvoorbeeld samen met Katjeduk een introductiedag waar meer dan 90 jongens en meisjes van de leiding extra informatie kregen over hoe ze best omgaan met spannende situaties”, aldus Ward.

De kleuters spelen in de Kweekstraat en het lager vindt onderdak in de Porseleinhallen. “In Gullegem zitten we in de bovenbouw van de Gulleboom en in Moorsele in Bamo in de Rozenstraat, enkel in week drie en vier. Om ervoor te zorgen dat iedereen uit heel Wevelgem kan deelnemen, rijdt er ook een bus van Moorsele, via Gullegem naar Wevelgem en dat voor één euro per dag .

“Het thema dit jaar is Festival en niet toevallig wordt er toegewerkt naar Spark, het familiefestival in het park op donderdag 24 augustus. “We organiseren verschillende workshops waarin we zelf de affiches en flyers maken, en ook de vlagjes die zullen uithangen in het park. Het wordt een topdag met de Jeuk Live Band en natuurlijk de Ketnet Band en voor de ‘oudjes’ ’s avonds onder andere Les Truttes.”

Voor elke extra leider kunnen we acht extra kinderen inschrijven – Ward Schoutteten

“Daarnaast is er elke week een keer sport en een keer zwemmen, met de assistentie van de collega’s van de sportdienst. Er is verteltheater voor de kleuters, op basis van een kinderboekje uit Japan. We gaan naar het speelpunt in Zwevegem voor de kleinsten en er komt een heuse avonturendag aan zee voor de oudsten. In week drie en vier werken we samen met Babbel, waar anderstalige kinderen spelenderwijs Nederlands kunnen leren. In de namiddag kunnen zij ook kiezen uit leren zwemmen of fietsen in samenwerking met Mobiel.”

LEIDING GEZOCHT

Er zijn wat leiders en leidsters nodig om alles rond te krijgen en een goede ploeg hoofdleiding. Voor de hele maand zijn er nu al een 80-tal. “Wie nog een gaatje heeft, voor elke extra leider kunnen we acht extra kinderen inschrijven”, blijft Ward positief.

Schepen van Jeugd Bas Surmont is tevreden dat er ook in augustus opnieuw een volwaardige Wevelgemse speelpleinwerking op poten is gezet. “Er is wel een gevarieerd aanbod van allerlei activiteiten en kampen in de vakantie, maar met Haasje Over vullen we de leemte in augustus in om elk kind een laagdrempelige, betaalbare vrijetijdsbesteding aan te bieden. Voor vier euro per halve dag, acht euro voor een hele dag krijgt je kind begeleid speelplezier, workshops, een tienuurtje en vieruurtje inbegrepen”, zegt schepen Surmont. “We zijn trouwens een van de weinige gemeenten die in elke vakantie speelpleinwerking organiseert. Ik blijf het toch straf vinden dat zoveel jongeren zich enthousiast engageren. De hoofdleiding organiseert elke donderdag een sfeeravond, op vrijdag kunnen de al wat ervaren leiding als meter en peter ook iets opzetten. Zo investeren we ook in ambiance.” vult Ward aan. Inschrijven voor week vijf kan online, voor week drie en vier kun je je op de reservelijst plaatsen.

TIENERWERKING

Ook voor de iets ouderen zijn er activiteiten, de eerste twee weken van juli en de laatste twee van augustus. Twee begeleiders werken een programma uit, met veel inbreng van de jongeren zelf. Ze vinden hun eigen plek in de jeugdclub, waar het prima mee samenwerken is. Jongeren tussen 12 en 16 zijn elke namiddag welkom. Vier euro per namiddag, behalve als er een extra activiteit gepland staat zoals lasershooting of Walibi.

(Henk Vandenbroucke)