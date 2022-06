Speelpleinwerking Babbeloe Tielt dringend op zoek naar monitoren

Al enkele jaren organiseert VOC Opstap in Tielt een speelpleinwerking voor kinderen met een beperking of gedragsproblemen die daardoor niet in een reguliere speelpleinwerking terechtkunnen. Ook dit jaar staat er opnieuw vier weken speelpleinwerking op de planning. Al komen die door een stuitend gebrek aan monitoren wel in het gedrang. De vzw doet daarom een oproep aan geïnteresseerde jongeren.

“Als moni bezorg je de kinderen een diverse en ontspannende dag”, legt Tine Vansteenkiste, jeugdwerker bij VOC Opstap uit. “De activiteiten zijn aangepast aan de noden van de kinderen. Zo bieden we meer structuur dan de reguliere speelpleinwerking en zijn er ook meer monitoren per kind aanwezig om de nodige zorg te kunnen bieden.”

Nog nijpender dan vorig jaar

Net een gebrek aan monitoren zorgt nu echter voor problemen. “Voor de eerste week hebben we er genoeg, maar voor de drie weken die volgen zitten we met ons handen in het haar”, geeft Valerie Vanhoutte, coördinator van VOC Opstap, toe. “Momenteel hebben we namelijk nog redelijk wat moni’s te kort.” Ook vorig jaar moest de speelpleinwerking al met een week ingekort worden door een gebrek aan monitoren. “Maar dit jaar is de situatie nog nijpender”, trekt Valerie Vanhoutte aan de alarmbel.

Oproep

Ze doet dan ook een warme oproep aan geïnteresseerde jongeren. “Iedere jongere vanaf 16 jaar is welkom. Ideale profielen zijn zorgzame enthousiastelingen. Een animatorattest is welkom, maar niet noodzakelijk. Alle moni’s krijgen een animatorenvergoeding. Een mooie plus, naast de ervaring die niet misstaat op ieders CV”, klinkt het.