Speelplein Pater Pirestraat heeft nu extra speelzone en meer uitdagende speelelementen

Het speelpleintje aan de Pater Pirestraat, gelegen bij het Krommebeekbos, kreeg een volledige make-over en is nu dé plaats voor spel en ontspanning voor de buurtbewoners.

De make-over kwam er naar aanleiding van de vraag naar extra speelmogelijkheden voor de kinderen uit de buurt. “Omdat de vraag echt uit de buurt kwam, hebben we de bewoners meteen betrokken bij het project. Tijdens een participatiemoment konden ouders, grootouders en ook de kinderen zelf hun wensen kenbaar maken. In het ontwerp werd daar maximaal rekening mee gehouden. Vandaag vieren we samen het resultaat!”, aldus schepen Matthijs Samyn.

“Het speelpleintje kreeg een grondige opfrisbeurt. De mogelijkheden om te spelen zijn flink uitgebreid met een speelzone voor de allerkleinsten en meer uitdagende speelelementen voor de wat oudere kinderen. Ook wie gewoon een balletje wil trappen, kan er terecht.”

Groen en natuur

Tijdens de renovatie werd ook gedacht aan meer groen en natuur. “De natuurlijke look in robiniahout verwijst, samen met enkele elementen, naar het vlakbij gelegen Krommebeekbos. Er werden nieuwe speelbomen aangeplant en de speelzone werd omzoomd met een groene buffer. Wie er gezellig wil picknicken op heerlijke zomerdagen, kan gebruik maken van de daartoe voorziene groenzone.”

“Roeselare is een kind- en jeugdvriendelijke stad en hecht veel belang aan leuke plekken waar er samen kan gespeeld worden door kinderen en jongeren. De Stad streeft dan ook naar recreatieve ruimte op loopafstand voor 75 procent van de Roeselaarse kinderen.”