Speelplein in wijk Biriwi geopend

In de wijk Biriwi, bestaande uit de Biezenstraat, Rietstraat en Wiedauwstraat, is het langverwachte speelpleintje geopend. De speelzone aan de ingang van de wijk bestond lange tijd uit weinig meer dan een grote betonnen plaat met twee voetbaldoeltjes. “Wat ooit een groot geasfalteerd terrein was met verroeste voetbaldoelen en een versleten zitbankje, is nu omgetoverd tot een moderne speel- en ontmoetingsplaats”, zei schepen Michael Vandemeulebroeke bij de feestelijke opening.

Buurtbevraging

Een groot deel van het terrein werd onthard. Slechts een rechthoek van 162 vierkante meter werd behouden, en voorzien van een schokdempende laag, om een gecombineerd voetbal- en basketbalterrein aan te leggen. Rondom staan enkele speeltuigen voor de kleintjes en er is een petanqueveld aangelegd met daarbij een rolstoelvriendelijke picknickbank. Later komt aan de straatkant nog een haagje om eventuele voetballen van de weg te houden. Het project ging van start met een buurtbevraging in oktober vorig jaar. Het nieuwe speelpleintje werd mee vorm gegeven op basis van hun wensen. In mei konden de werken echt van start gaan. Die werden met enige vertraging afgerond, maar wel onder budget. Het project werd geraamd op zo’n 40.000 euro, maar kostte in totaal slechts 33.610 euro. (JF)