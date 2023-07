Speelplein Astridpark in Ieper wordt feestelijk geopend

In het Astridpark in Ieper werd een gloednieuw speelplein neergepoot. Woensdag 26 juli is iedereen er welkom voor een feestelijke opening.

Met steun van ELFPO wil de stad Ieper verder inzetten op het weefsel en netwerk aan openbare ruimtes en terreintjes, en dit door multifunctionele kwalitatieve plaatsen te maken waar ruimte is om elkaar te ontmoeten, om te sporten, om te spelen, voor verenigingen in een groen kader. De aanpak van het Astridpark kadert binnen dit project en zet in op het creëren van buitenruimte voor ontmoeting. In 2016 was er al een speelplein in het Astridpark.

“De voorbije jaren kende het park een transformatie en na deze mooie opwaardering was er ook plaats voor een nieuw speelplein”, vertelt Rebecca Dehaene (27) van de Ieperse jeugddienst. “In mijn functie ben ik onder meer verantwoordelijk voor de aanleg van nieuwe en het onderhoud van bestaande speelpleinen.”

Participatie

Het speelplein in het Astridpark kon gerealiseerd worden door cofinanciering van Platteland Plus, met middelen van Vlaanderen en de provincie. Het ontwerp kwam er na een participatietraject met de buurt en omliggende scholen Sint-Michiels en De Minnetuin. “Dit traject is steeds tweedelig. We bevragen eerst de wensen en na die input komen de leveranciers met enkele ontwerpen. Daarna mochten de scholen een van de acht ontwerpen kiezen.” Uiteindelijk staat er nu een trampoline, speelhuis met glijbaan, wip, vogelnestschommel en draaitoren.

“In twee dagen tijd was alles geïnstalleerd. In de binnenstad is dit een van de weinige speelterreinen, waardoor je naast de kinderen uit de buurt ook toeristen aantrekt. Aan de Vestingen heb je ook nog enkele speelterreinen. De rest situeert zich meer buiten het centrum.”

Op woensdag 26 juli kan je tussen 16 en 18 uur het nieuwe speelplein komen ontdekken. “Alle kinderen zijn welkom om samen met de jeugddienst het terrein in te spelen en te ontdekken.”

Ook elders zit een project in de afrondende fase. “Het skatepark in de Leopold III-laan. Dit zien we ook als een speelterrein en zou een dezer weken moeten opgeleverd worden. Maar de werken zijn sterk afhankelijk van het weer. Dus een concrete datum volgt later nog”, besluit Rebecca.

(API)