Speelcontainers trekken opnieuw een zomer lang door de stad Roeselare

Na het succes van de voorbije jaren, is stad Roeselare er dit jaar opnieuw met vier themacontainers die telkens drie weken op dezelfde locatie blijven staan. Verder worden er twee andere worden verhuurd.

“Een speelcontainer is mobiel en biedt leuke en gevarieerde speelprikkels in diverse buurten”, vertelt schepen van Jeugd Matthijs Samyn. “In de speelcontainer zit spelmateriaal dat door kinderen uit de buurt gratis gebruikt mag worden om er naar hartenlust mee te spelen op het openbaar domein. De speelcontainers blijven telkens drie weken staan. Veel kinderen krijgen hierdoor de kans om de speelcontainer in hun buurt te ontdekken.”

“Een speelcontainer biedt kinderen speelkansen. Spelen is heel belangrijk, want door het spelen ontdekt het kind de wereld om zich heen, krijgt het inzicht in gebeurtenissen en situaties. Kinderen leren heel veel van elkaar door samen te spelen. (Samen) spelen stimuleert de sociale, motorische, emotionele vaardigheden van het kind.”

Vanaf 3 juni 2022 reizen er vier speelcontainers door de stad. De eerste locaties zijn het Beursgoed en de Joseph Hanoullestraat. De containers worden iedere keer feestelijk geopend op vrijdagavond en blijven drie weken staan.