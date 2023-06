Soren (11) is Kinderkrak in Menen

Soren (11) heeft staalharde zenuwen en een ijzeren wil. In februari verpulverde hij een schoolrecord in de gemeentelijke basisschool Barthel in Rekkem. De wiskunde-liefhebber kon er 606 cijfers van het getal pi na de komma opsommen, terwijl de hele school erop stond te kijken nota bene. Het vorige record bedroeg 255 cijfers na de komma.

“Ik zit in het zesde leerjaar in de gemeentelijke basisschool Barthel van Rekkem. Elk jaar worden de leerlingen van het zesde uitgedaagd om zoveel mogelijk cijfers na de komma van het getal pi uit het hoofd te leren. Dat gebeurt dan op een wedstrijd waar de hele school aanwezig is. Ik had ongeveer 6 weken vanaf het moment waarop we werden uitgedaagd. Op de eerste avond leerde ik al 50 cijfers. Eens ik begon te beseffen dat het me zou lukken, verzwakte het tempo een beetje. Ik wist met zekerheid dat ik 300 cijfers kon noemen. Een beetje voor de wedstrijd las ik in een krantenartikel dat een andere jonge gast 510 cijfers na de komma kende. Vanaf dat moment heb ik nog een serieuze eindsprint ingezet. Ik klokte uiteindelijk af op 606 cijfers na de komma. Nochtans leek het erop dat het me niet zou lukken. Door de stress kon ik net voor de wedstrijd nog geen 100 getallen opsommen. Er waren daar journalisten en iedereen keek op mijn vingers. Toen ik als derde en laatste kandidaat het podium opstapte, ben ik gewoon met de micro in mijn hand blijven staren naar de muur. Ik deed m’n ding en won de wedstrijd dus met overtuiging. Ik zou niet zeggen dat ik getalenteerd ben, maar wel dat ik enorm veel motivatie had. Ik gaf nooit op en wou echt winnen. Ik ben ook in heel veel geïnteresseerd, al is het vooral de wiskunde die me kan bekoren. Wiskunde is echt mijn ding doordat er telkens – of toch vaak – maar één correct antwoord is. Ik hou van die zekerheid. Sinds die wedstrijd ben ik me ook meer en meer met schaken gaan bezighouden. Ook in schaken is er maar één zet de allerbeste.”

