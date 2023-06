Sofie (12) is Kinderkrak in Beernem

De 12-jarige Sofie Lagauw heeft twee helpende handen, dat is zeker. Sinds vorig jaar steekt ze de handen uit de mouwen tijdens de middagpauze op school. Ook thuis helpt ze mama en papa geregeld in het huishouden. “Toen ik vier jaar oud was, hielp ik mama en papa al met de tweeling door hen een flesje te geven.”

Samen met een drietal andere kinderen en twee medewerkers staat Sofie vier dagen per week in voor de begeleiding van kleuters tijdens de middagpauze. Na het eten wassen ze de bekers af. Uiteindelijk rest er nog een tiental minuutjes speeltijd. “Ik vind het heel leuk om met kinderen bezig te zijn. Alle kleuters kennen me daar intussen ook, en dat vind ik wel leuk. Later wil ik graag iets met kinderen doen. Wat precies? Dat weet ik nog niet”, vertelt ze.

Na schooltijd spendeert Sofie heel wat uren op het volleybalterrein. Ze traint tot vijf uur per week bij VTB Brugge en speelt wekelijks een match. “Maar als ik thuis ben, kook of bak ik graag. Bovendien probeer ik mama en papa zoveel mogelijk te helpen.”

Ten slotte is Sofie ook geregeld terug te vinden in het Jan Breydelstadion. Samen met haar papa heeft ze een abonnement op Cercle Brugge. “De club heeft er een goed seizoen opzitten. Ik ga zelfs meer dan papa. Als papa eens niet kan, zoek ik iemand anders om naar de match te gaan”, lacht ze. (AVH)

