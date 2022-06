Sofia (8) is Kinderkrak in Zulte

Sofia Parashchanka is nog maar acht jaar maar al Belgisch kampioen kajakken bij de acht- tot tienjarigen. Sterker nog: ze begon er al mee toen ze zes was en dat heeft onrechtstreeks met de coronacrisis te maken.

“Sofia’s tweelingzus Elise deed al aan turnen”, vertelt mama Anastasia. “Door de coronamaatregelen moest dit echter vaak buiten doorgaan en dat was soms aan de Blaarmeersen in Gent. Ik was toen ook op zoek naar een sport voor Sofia en aan de Blaarmeersen hing een grote banner met ‘Start to Kajak, voor jong en oud’ op.” Sofia was meteen verkocht. “Ik wil nooit meer stoppen met kajakken.” De eerste keer hield mama Anastasia een beetje haar hart vast. “Maar in het begin oefenen ze hoe ze zichzelf moeten redden als de boot kapseist en je moet ook een zwembrevet van 50 meter hebben. Sinds haar zevende doet Sofia ook mee aan wedstrijden. Tot tien jaar zijn de jeugdspelen, een combinatie van lijnvaren-om het snelst een stuk rechtdoor-, een behendigheidsparcours met boeien op het water en 500 meter lopen. Hierin haalde ze gouden medaille. Zowel de trainingen als de wedstrijden zijn altijd op rustig water, ze kajakken vaak door de Gentse binnenstad. Voor het wilde water in de Ardennen is ze nog wat te jong.” (JF)

