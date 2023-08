Sociaal Huis Kortemark organiseert babbelkampjes

Het Sociaal Huis Kortemark organiseert voor het eerst een babbelkampje voor anderstalige kinderen, van maandag 21 tot en met vrijdag 25 augustus. Ze zoeken hiervoor nog vrijwillige begeleiders.

De gemeentelijke opbouwwerking en het Sociaal Huis organiseren tijdens de week van maandag 21 tot en met vrijdag 25 augustus voor het eerst een babbelkampje voor anderstalige kinderen uit de kleuterklas of de lagere school. Kinderen kunnen er spelenderwijs hun Nederlands oefenen voor het nieuwe schooljaar start. Voor dit kampje trekken ze naar verschillende locaties, zoals de bibliotheek of de Oude Pastorietuin.

De organisatoren zijn nog op zoek naar begeleiding voor die kampen.

Pedagogische ervaring

Meer specifiek zoeken ze mensen met pedagogische ervaring of die een pedagogische opleiding volgen of gevolgd hebben. Denk maar aan leerkrachten of mensen uit de orthopedagogie of het sociaal werk. Ze worden ingezet als vrijwilliger en ontvangen hiervoor dan ook vrijwilligersvergoedingen.

De vrijwilligers kunnen zich hiervoor bij voorkeur de volledige week engageren, maar ook wie maar enkele losse dagen kan meedraaien, is welkom.

Wie interesse heeft, kan opbouwwerker Merlijn Lombaert contacteren op 051 57 51 22 of via mail naar opbouwwerker@kortemark.be. Jezelf kandidaat stellen kan tot en met vrijdag 28 juli.