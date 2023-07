Soccer Stars organiseert recreatieve voetbaltrajecten

Vanaf 20 september kan je in de Sporthal van het VTI in Waregem elke woensdag terecht voor een uurtje voetbalplezier. “Sinds 2015 organiseren wij voetbalkampen en lessenreeksen op recreatief niveau, met veel aandacht voor de droomwereld van kinderen”, vertelt Maxim Vannieuwenhuyze van Soccer Stars.

“We geloven er dan ook sterk in dat ons concept perfect naast het competitieve clubgebeuren kan functioneren. Elk kind dat gek is van voetbal, moet kunnen voetballen op zijn of haar manier”, klinkt het. “We hebben hiervoor een bepaalde structuur ontwikkeld met meer dan 700 actieve voetballertjes.”

Soccer Stars League is recreatief voetbal voor jongens en meisjes die zich één per week willen uitleven in de sporthal. Fun staat bovenaan het verlanglijstje en elke les start met een verhaal van onze mascotte Balalaika. Het is geen techniektraining als aanvulling op een klassieke voetbalwerking, maar een ontspannen en leuke manier van voetballen. Naast tal van leuke voetbaloefeningen spelen onze Soccer Stars wedstrijden onder elkaar. Er zijn geen wedstrijdverplichtingen in het weekend. Veiligheid ligt ons nauw aan het hart en we bieden per acht kinderen professionele begeleiding van een lesgever. Je kiest bij je inschrijving ook de juiste leeftijdscategorie, die meteen ook het uur van de activiteit zal bepalen. Je kan bij ons terecht wanneer je een uurtje voetbal zonder prestatiedruk wil spelen. Heb je de smaak te pakken en ben je nog niet aangesloten bij een voetbalclub? Ons traject vormt de perfecte trigger om de juiste keuzes te maken. Natuurlijk kan je ook bij ons blijven. We begrijpen ook dat sommige mama’s en papa’s het niet zien zitten, of de tijd ontbreekt, om in het klassieke sportclubstramien te treden (2x trainen en 1 wedstrijd per week)”, aldus de Kortrijkzaan. (ELD)