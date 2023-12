Snoezelhoek voor Scouts Akabe

Sinds dit werkjaar beschikt de scoutsafdeling in Tielt over een eigen Akabe (Anders kan best!, red.)-werking, een scoutswerking voor kinderen en jongeren met een fysieke en/of mentale beperking. Met de hulp van serviceclub Fifty-One Tielt kon men ook een snoezelhoek realiseren.

Om de werking volledig Akabe-proof te maken, droomde de leidingsgroep van een prikkelvrije snoezelhoek zodat leden even kunnen bekomen op momenten dat ze te veel prikkels te verwerken krijgen. Een eigen veilig plekje waar iedereen zich op zijn gemak kan voelen maar ook bij slechter weer naar uitgeweken kan worden.

Een droom waar budgetten aan verbonden waren die bij de opstart niet onmiddellijk voorradig waren. De leidingsgroep ging daarom eerder dit jaar te rade bij serviceclub Fifty-One-Tielt die hen met plezier uitnodigde om het idee voor te stellen op één van hun vergaderingen. Gezien kinderen helpen en kinderwelzijn in het algemeen mee in de genen van de club zit, was er na het projectvoorstel dan ook snel unanimiteit bij de leden van de Fifty-One-Tielt om de nodige fondsen beschikbaar te stellen en dit verhaal compleet te maken.

Goed doordacht

Het kooklokaal werd gehalveerd terwijl de verloren stockageruimte een nieuwe plaats kreeg onder het goed doordachte en rolstoeltoegankelijke platform van de snoezelruimte. Die werd over de volledige oppervlakte voorzien van handige bergvakken en toegangsluiken. Om de stevigheid te garanderen werd een beroep gedaan op een ervaren stielman, terwijl de leiding samen met de Akabe-leden zorgde voor de verdere aankleding.

Voorzitter Hans Verbrugghe, past-voorzitter Kobe Lannoo en secretaris Piet Rotsaert kwamen namens Fifty-One-Tielt het resultaat bewonderen. Tijdens dit officiële inhuldigingsmoment konden Toon Ingelaere (Toegewijde Dolfijn), Pieterjan Spriet (Levenslustige Saki), Ruben Ingelaere (Vitale Ibis), Marlies Huys en Julie Verbeke (Dartele Agame) van Team Akabe de aanwezige Fifty-One-Tielt-leden laten meegenieten van het resultaat en enkele dankbare verhalen en ervaringen van de jongeren. (WME)