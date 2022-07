Smullen én rocken bij KLJ Rumbeke op 8 en 9 juli

Op vrijdag 8 juli organiseert de Rumbeekse KLJ haar traditionele ‘Kip aan ‘t Spit’ in Loods Dewulf langs de Sint-Elooiswinkelsestraat. Aansluitend kun je op dezelfde locatie op zaterdag 9 juli helemaal losgaan tijdens hun ‘Rock je Rot’-fuif.

Sinds enkele jaren is Maxim Vandenberghe (21) één van de drijvende krachten achter de landelijke jeugd van Rumbeke. “Zo’n zeven jaar geleden ben ik lid geworden en na een relatief korte periode stapte ik ook in het bestuur.” Momenteel telt KLJ Rumbeke een 40-tal actieve leden.

Feestje bouwen

“Vanaf 16 jaar ben je welkom. Bij ons vind je niet alleen jongeren uit het landbouwersmilieu. Alle sectoren van de maatschappij zijn bij ons vertegenwoordigd. Onze sterkte is dat we één bende vormen die heel goed overeenkomt. Naast onze wekelijkse activiteiten vinden we elkaar op zaterdagavond vaak op dezelfde fuiven. We bouwen dan ook graag eens een feestje. Zelfs tijdens de week spreken we soms af om samen eentje te gaan drinken. De KLJ beheerst eigenlijk al onze vrije tijd. Onze activiteiten vinden telkens op vrijdagavond plaats. Dat gaat over paintball, bowling, bijlwerpen, karten of een eenvoudige spelletjesavond. Na ons zomerfietskamp drukken we even op de pauzeknop.”

Carnaval

Hun eerste deelname in 2019 aan een carnavalsoptocht is Maxim toch wel bijgebleven. “We schaften een wagen aan en verbouwden die tot een heuse carnavalswagen. Iedereen had zijn steentje bijgedragen. Toen die af was en we de eerste keer meereden, gaf dit toch wel kippenvel. De reacties van de toeschouwers waren superpositief. Van die stoeten hebben we trouwens een jaarlijkse traditie gemaakt. Dit jaar waren we aanwezig op het carnaval van Gullegem, Roeselare, Zwevezele en de Sint-Maartensstoet in Ardooie. De voorbije weken worden onze bijeenkomsten vooral gebruikt als promotour om reclame te maken voor ons kippenfestijn en aansluitende fuif.”

IJzersterke reputatie

“De vorige editie van onze ‘Kip aan ‘t Spit’ konden we 670 eters verleiden”, weet Maxim. “Kaarten kosten 16 euro en zijn beschikbaar bij alle leden en bestuursleden, of kun je ook via onze Facebook-pagina reserveren. Kinderen betalen de helft. Vanaf 19.30 uur mag er aangeschoven worden en voor de allerkleinsten is er een springkasteel voorzien. Onze ‘Rock je Rot’-fuif heeft de voorbije jaren een ijzersterke reputatie opgebouwd. Ook veel oud-leden maken van de gelegenheid gebruik om zich nog eens op de dansvloer te wagen. DJ Stefmeister en DJ Vjeetn zorgen voor de ambiance.” (Koen Kerkaert)

‘Rock je Rot’ vindt plaats op zaterdag 9 juli in Loods Dewulf in de Sint-Elooiswinkelsestraat 143B in Oekene. De deuren gaan open om 21 uur. Tickets kosten 6 euro en zijn enkel aan de deur verkrijgbaar.