Sluiting van crèches in Oostkamp in kortgeding tijdelijk opgeschort: “Eerlijk? Ik had dit helemaal niet meer verwacht”

De Brugse rechtbank heeft in kort geding de sluiting van twee kinderdagverblijven in Oostkamp tijdelijk opgeschort. Dat betekent dat de betrokken crèches tot 31 augustus mogen openblijven, maar de uitspraak verandert niets aan de beslissing tot sluiting.

Op basis van negatieve evaluaties besliste het Agentschap Opgroeien dat kinderdagverblijven De Zeven Dwergjes en Sneeuwwitje de deuren moesten sluiten. Die verplichte sluiting zou maandag ingaan, maar de uitbaatster stapte naar de rechtbank. Vrijdag werd geoordeeld dat de crèches toch tot 31 augustus open mogen blijven.

Persrechter Amélie Van Belleghem bevestigt dat dat de sluiting van de Oostkampse kinderdagverblijven werd opgeschort. Op die manier kan nog naar een eventuele overnemer gezocht worden. Anderzijds krijgen de ouders zo ook meer tijd om een andere opvangplaats voor hun kind te vinden. Aan de uiteindelijke sluiting van de betrokken crèches verandert de uitspraak niets.

Voor de zaakvoerster is de beslissing een opsteker. “Eerlijk? Ik had dit helemaal niet meer verwacht”, zegt ze. “Ik trok naar de rechter omdat ik niets dan steun kreeg van de ouders, die de sluiting onterecht vonden. De rechtbank heeft de sluiting dan wel niet ongedaan gemaakt, maar toch geoordeeld dat die niet zo dringend is als men liet uitschijnen.”

Het Agentschap Opgroeien betreurt de uitspraak van de rechtbank. “Wij namen de beslissing tot sluiting in het belang van de kinderen”, zegt woordvoerster Nele Wouters. “De rechtbank onderschrijft onze beslissing ook en het is voor ons dan ook moeilijk te begrijpen dat ze een aanvullende termijn toestaat.”

Dat de ouders zo extra tijd krijgen om een alternatief te zoeken, is volgens Nele Wouters geen argument. “We hadden immers samen met de gemeente en Ferm al een duurzaam alternatief uitgewerkt in de vorm van achttien maanden vervangcapaciteit. De continuïteit was met andere woorden sowieso verzekerd.”

Het Agentschap Opgroeien kan in principe beroep aantekenen, maar is dat niet van plan. “Ten slotte heeft de rechtbank geoordeeld dat de sluiting correct werd gemotiveerd. Deze hele procedure veroorzaakt stress en onbegrip bij de ouders en we willen dan ook dat dit stopt”, besluit Nele Wouters. (Belga/AFr)

