Skyline Communications schenkt cheque van 7.500 euro aan het TEJO-huis: “Ons voortbestaan hangt af van giften als deze”

Het TEJO-huis in Izegem met zijn vele vrijwilligers levert schitterend werk, maar om dat te financieren is het ook afhankelijk van donaties. Zopas overhandigden vertegenwoordigers van Skyline Communications een mooie cheque aan coördinator Charlotte Pettillion.

Bij Skyline Communications dragen ze het hart op de juiste plaats. Het hele jaar door worden er acties gedaan, de opbrengst ervan gaat naar het goede doel. “Dit jaar hadden we onder meer een soepverkoop, een kerstdrink met quiz en we verkopen ook allerlei gadgets aan een prijsje”, zegt HR-medewerkster Emma Saldi. Maar de hoofdactiviteit is de comedy night. Lode Ketelair, marketingverantwoorndelijke: “Vorig jaar hadden we Hans Cools, dit jaar Moshin Abbas, die net furore aan het maken was in De Slimste Mens. Net als vorig jaar verkochten we twee avonden uit. De kosten worden gedragen door het bedrijf, de opbrengst gaat naar het goede doel. Het was dit jaar collega Jonas die het TEJO-huis voorstelde. En uiteindelijk hebben we een mooi bedrag verzameld, 7.577,81 euro in totaal.”

Algemene werking garanderen

En dat nam Charlotte Petillion met plezier in ontvangst. Dankzij Rotary Izegem is het TEJO-huis opgestart. “Maar we hebben natuurlijk het jaar door ook onze kosten. De huur van het gebouw, we moeten ook water, elektriciteit en internet betalen. Het kost ook wat geld om de algemene werking te garanderen. De jongeren die hier met hun problemen komen, moeten immers niets betalen. Maar dankzij Skyline Communications kregen we een mooie duw in de rug.”