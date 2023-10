Skaters tonen kunstjes in “perfecte skatepark”:“Er is voor elk wat wils”

Met een skatecontest en feestelijke inhuldiging werd het nieuwe skatepark van Ieper onlangs officieel geopend langs de Leopold III-laan bij de stedelijke sportsite.

“Skaters van alle leeftijden en niveaus kunnen hier genieten van een uitgestrekt skatepark van maar liefst 1.100 vierkante meter met een diversiteit aan skate-elementen”, sprak Iepers jeugdschepen Dimitry Soenen (N-VA). “Of je nu een beginnende skater bent of een ervaren pro, er is voor elk wat wils. Het nieuwe park is een grote meerwaarde voor zowel jonge als ervaren skaters en is een positieve stap die de groei van deze sport in onze stad verder zal bevorderen.”

Vijf keer aangepast

“Twee jaar geleden begonnen we met de eerste participatieronde, waarbij we de lokale skate community betrokken”, vervolgde Soenen. “We hebben gedurende het hele traject de plannen wel vijf keer aangepast om te streven naar het perfecte skatepark. Ik denk dat onze aannemer zot kwam wanneer hij andermaal een mail van mij of de jeugddienst zag binnenkomen.”

Cocreatie

“Dankzij de actieve participatie van de skaters zelf, zijn we erin geslaagd om samen met onze aannemer een skatepark te creëren dat echt door en voor de skaters ontworpen is. Dit proces van cocreatie toont aan dat onze stad luistert naar de stem van de inwoners en dat we als gemeenschap in staat zijn om samen te bouwen aan iets speciaals.”

Blaadjes

“Maar we zijn nog niet klaar: tijdens de feestelijke inhuldiging lagen bladen verspreid waarom skaters en aanwezigen hun ideeën konden delen over de toekomstige invulling van het skatepark en zelfs hoe ze kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling ervan.” (TP)