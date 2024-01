“Skatepark is onveilig en Polenplein is saai”: dit vinden kinderen van de beleving in Ruiselede

De gemeente Ruiselede voerde vorig jaar een belevingsonderzoek onder Ruiseleedse jongeren van 8 tot 14 jaar via de Antwerpse jeugdorganisatie Bataljong. Daaruit werden nu enkele aspecten in detail onderzocht: hoe kijken kinderen naar speelpleinen, naar het vrijetijdsaanbod en de communicatie daarrond. De resultaten moeten de basis vormen voor het volgende meerjarenplan.

De essentie van deze enquête viel vorige week in de bus bij de inwoners als plooifolder. In het onderzoek werden 209 kinderen en 34 tieners van het derde leerjaar tot en met het tweede middelbaar bevraagd naar hun visie, oordeel en wensen. Daarvoor werden leerlingen gekozen uit de basisscholen De Kiem en De Linde, aangevuld met reacties van het derde leerjaar tot en met het tweede middelbaar.

“Kinderen kennen nauwelijks het infoblad of de zomerbrochure”

De meest opvallende reacties zijn een beetje voorspelbaar. Zowat alle kinderen dringen aan op meer “speelpleintjes, speeltuintjes, speelplekken” en alle andere variaties die neerkomen op meer mogelijkheden om te spelen. Daarbij is – opvallend – ook vraag naar rust- en schaduwplekken, eventueel met banken. Meer natuur, meer aangelegde wandelpaadjes en meer groen is een andere bekommernis. Sommige kinderen zien het groot. Ze dromen van een nieuw zwembad, een freerunzaal (lopend en springend een parcours met hindernissen afleggen), een groter skatepark, zelfs een pretpark…

Skatepark onveilig

Kinderen vinden het skatepark onveilig door de verouderde toestellen en allerlei glasscherven op het terrein. Ze dromen van een nieuwe betonnen versie, met skateput. Basisschool De Linde zag graag wat extra voetbaldoelen opduiken. Het Polenplein is duidelijk te saai. Hoewel het algemeen beschouwd wordt als een ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren, is er nood aan veel meer spelgelegenheid. Bij het omnisportveld mogen de randen hoger. Kinderen uit de lagere school voelen zich wat onwennig bij de buitenschoolse kinderopvang Ferm, omdat de nadruk er vooral ligt op kleuters en jonge kinderen.

Meer foto’s

De meest voor de hand liggende gemeentelijke communicatiekanalen rond vrije tijd scoren slecht bij de kinderen. Ze kennen nauwelijks het infoblad, de activiteitenkalender, flyers of de zomerbrochure. Om activiteiten te promoten spreken foto’s meer aan, dan te lange teksten. Gesuggereerd wordt meer affiches te hangen, op plaatsen waar veel kinderen en jongeren passeren, zoals de school, de bib of de sporthal. Iets waar het gemeentebestuur wel oren naar heeft.

Onderzoek

Schepen voor Jeugd, Ilse Volcke (RKD), begrijpt de wens van de kinderen, maar relativeert. “Iedereen wil natuurlijk graag een speeltuin pal naast zijn deur”, zegt Volcke. “Maar we doen ons best. Er komt alvast een nieuwe speeltuin aan de Weefschoolstraat. De toestand van het skatepark wordt onderzocht en de politie houdt een oogje in het zeil om toestanden met glasscherven te vermijden. Wat het Polenplein betreft, hebben de kinderen gelijk. Dat is inderdaad meer gericht op volwassenen. Maar met de bouw van de nieuwe cultuurzaal zal het cafetaria uitkijken op het Polenplein en zal dit plein ook kindvriendelijker worden. Dat zit in één pakket met de cultuurzaal verweven.”