SJSP Campus Schaapstraat in Blankenberge stuurt zijn kerstmannetjes (en -vrouwtjes) uit

Leerlingen van Sint-Jozef Sint-Pieter Campus Schaapstraat trokken de voorbije week naar buiten om een beetje licht te brengen in de donkere dagen voor kerst. De bewoners van De Strandjutter kregen een leuke attentie van de kindjes van het eerste, tweede en derde leerjaar; de kleuters gingen in de schoolomgeving rond met kerstkaartjes.

“Ons jaarthema is ‘lichtpuntjes’ en we wilden de kinderen eens laten ervaren dat ze zelf ook een lichtpuntje kunnen zijn voor anderen. We hebben hiervoor speciaal enkele creanamiddagen georganiseerd op school”, zegt directeur Els Teugels. In De Strandjutter waren ze in de wolken met hun komst. “De kinderen hebben ook voor onze bewoners gezongen en dat viel hier heel erg in de smaak. Iedereen heeft er ontzettend van genoten”, klinkt het bij het animatieteam. Als het aan hen lag, is het bezoekje dus zeker voor herhaling vatbaar. “De kindjes zijn hier meer dan welkom, onze deur staat altijd open.” (WK)