Sjouk (19) start eigen schoonheidssalon in Oedelem

In de Groenstraat in Oedelem kan je vanaf nu terecht voor een behandeling in het schoonheidsinstituut van Sjouk Begeyn (19). Ze begon ooit erg kleinschalig en groeide stelselmatig tot een volwaardig schoonheidsspecialiste.

Als student-zelfstandige combineert Sjouk haar zaak voorlopig nog met studies. Ze volgde de opleiding schoonheidsspecialiste en verdiept zich dit jaar verder in het vak via een extra opleiding als voetverzorger.

“Maar bijleren stopt niet. Zo volg ik ook heel wat opleidingen voor nagelbehandelingen. Ook daarvoor kunnen mensen bij mij terecht”, vertelt de jongedame. In haar zaak verwelkomt ze mensen voor verschillende behandelingen. Op die manier bereikt ze een groot publiek. “Ik bied klassieke verzorgingen zoals kunstnagels, pedicures, gelaatsverzorging, epilatie en lichaamsverzorging aan, maar daar stopt het niet. Ook voor behandeling van wenkbrauwen volgde ik een extra opleiding.”

Vanuit een schuurtje

Al even combineerde Sjouk haar job met het studeren. “Zo begon ik ooit aan een kampeertafel in een schuurtje naast ons huis. Nu kan ik dit uitbouwen tot een mooi en gezellig salon. Hier kunnen mijn klanten genieten van de rust. Ik vind klantgerichtheid erg belangrijk. Bovendien is kwaliteit te allen tijde prioriteit. Hoewel ik dit combineer met mijn studies, werk ik professioneel.” Sjouk hoopt dat haar zaak stevig kan uitgroeien. “Hiervan kunnen leven en me constant bijscholen, daar droom ik van.”

De Beernemse koos voor de sector omdat ze al altijd iets met haar handen wilde doen. “Mijn klasgenoten en vriendinnen vertelden me ook al langer dat ik schoonheidsspecialiste moest worden. Ik wilde hen de hele tijd masseren en koos dan ook snel voor een praktische opleiding. Na lang twijfelen, besloot ik de raad van mijn omgeving te volgen en deze weg in te slaan. Nu kan ik doen wat ik graag doe: mensen blij maken met mijn verzorgingen.”