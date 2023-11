Sinterklaas maakt ook dit jaar samen met zijn Pieten een stop in Ring Kortrijk

Net als elk jaar kan je op verschillende data Sinterklaas en zijn Pieten in Ring Kortrijk ontmoeten. Zaterdagnamiddag 18 november maakt hij zijn intrede tijdens een heuse Pietendisco. Wil je Sinterklaas na afloop ontmoeten? Zorg er dan zeker voor dat je een plekje reserveert. Vergeet niet je verlanglijstje, tekeningen en tuutjes mee te nemen, want in ruil daarvoor ontvang je iets lekkers.

Intrede Sinterklaas met Pietendicso

Dit jaar kiezen Sinterklaas en zijn Pieten de gezellige plek onder de cadeautjesboom op het centrale plein op het gelijkvloers als hun tijdelijke verblijfplaats. Het geweldig Sinterklaasprogramma start met de intrede van de Sint met een Pietendisco op zaterdag 18 november. “Als je graag meedanst, kom dan om 14 uur naar Ring Kortrijk en laat de beentjes een halfuurtje losgaan. Sinterklaas zal om 14.30 uur arriveren. Wil je Sinterklaas na afloop ontmoeten? Zorg er dan zeker voor dat je een plekje reserveert voor een persoonlijke ontmoeting met de Sint”, vertelt Babette Schotte, marketingcoördinator Ring Kortrijk. Dat doe je via hun online reserveringstool. Een (gratis) ticket geldt voor het hele gezin.

Pietendisco in Ring Kortrijk

Bezoekmomenten Sinterklaas

Sinterklaas en Piet voorzien chocolade van Libeert én een coupon voor Bellewaerde. Je hebt op verschillende data de gelegenheid om Sinterklaas in Ring Kortrijk te ontmoeten. Zaterdag 18 november tussen 14.30 en 18 uur, op woensdagen 22 en 29 november tussen 14 en 17.30 uur, op zaterdag 25 november tussen 13.30 en 18 uur en op zondag 26 november tussen 13 en 17.30 uur.

“Als je te laat bent om een reservering te maken, kan je op woensdagen en zondagen tussen 15.30 en 16 uur en tussen 17 en 17:30 uur aansluiten zonder reservering. Op zaterdagen is dit mogelijk tussen 15.30 en 16 uur en 17 en 18 uur. Op deze manier hopen we elk kind gelukkig te maken met een bezoek aan Sinterklaas”, vertelt Babette.

Randanimaties Piet

Op zaterdagen 18 en 25 november en 2 december, tussen 14 en 17 uur, kunnen kinderen deelnemen aan het pietenparcours. “Als ze alle spelletjes met succes afronden, krijgen ze hun eigen pietendiploma. Op zaterdag 25 november maken Sinterklaas en zijn Pieten een grote rondgang in Ring Kortrijk van 10.30 tot 12 uur. Op 2 december kan je van 14 tot 17 uur ook Piet en zijn pakjesmachine vinden in Ring Kortrijk. Stop je verlanglijstjes, tekeningen en tuutjes in de machine en ontvang op 6 december de cadeautjes die je wenst via de Sinterpost.”