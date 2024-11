Sinterklaas komt aan in Roeselare

Sinterklaas trok zondagochtend samen met zijn enthousiaste pieten naar zijn huis langs de Meensesteenweg in Roeselare. Tot en met 4 december kunnen kinderen hem bezoeken. “Roeselare is één van de top 5 plaatsen waar er het meest aantal pakjes wordt bedeeld.”

In aanloop naar zijn verjaardag op 6 december kiest Sinterklaas er opnieuw voor om in Villa Vandewalle langs de Meensesteenweg in Roeselare te verblijven.

Zondagochtend kwam hij daar omstreeks 10:00 uur aan. Een veertigtal kinderen, de winnaars van de tekenwedstrijd georganiseerd door de stad, stonden hem er op te wachten.

Geen stoute kindjes

“Ik kom heel graag naar Roeselare. Het is een stad waar kinderen heel veel ontspanningsmogelijkheden hebben en de stad heeft ook een schepen van het Kind.” De Sint keek net voor zijn aankomst in Roeselare nog eens in zijn grote boek. “Dit jaar zijn er geen stoute kindjes, meer nog Roeselare staat in de top 5 van de plaatsen waar we pakjes zullen bedelen.”

Sinterklaas en de pieten blijven tot en met 4 december in villa Vandwwalle. Tot dan kan je zijn verblijfplaats komen ontdekken. “Van een mandarijnkamer tot een sportkamer. Zelf de badkamer van de Sint kan men ontdekken”, aldus schepen van jeugd Matthijs Samyn (CD&V). Wie het huis van de Sint wil bezoeken moet vooraf wel inschrijvingen. Inschrijven kan via sinterklaas.vanrsl.be.

Nog meer Sinterklaas

Tijdens het verblijf van Sinterklaas kan men in het stadscentrum een wandeling van zo’n twee kilometer afleggen.

Wie de spiekpieten vindt maakt elke week kans op een gezinsticket voor het Feest van Sinterklaas. Dat vindt plaats in Schiervelde op 7 december.

Ook in ARhus valt er heel wat te beleven. Kinderen zijn welkom in de Pietenschool. Met vrolijke opdrachten kunnen ze testen hoe goed hun vaardigheden zijn.

(BF)