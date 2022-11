Sinterklaas komt aan in Roeselare en neemt zijn intrek in Paterskerk

In aanloop naar zijn verjaardag op 6 december verblijft Sinterklaas ook de komende weken in Roeselare. De Sint neemt zijn intrek in het Huis van Sinterklaas in de Paterskerk. Kinderen kunnen hem er tot en met 4 december bezoeken.

Vorig jaar resideerde Sinterklaas nog op de Grote Markt in Roeselare. De komende weken neemt hij zijn intrek in de Paterskerk, waar hij de voormalige gebouwen van de kloosterlingen mag gebruiken. Een pakjeskamer, een speelkamer: kinderen kunnen er de komende weken de magische kamers van het Huis van Sinterklaas ontdekken.

“We zijn erg trots dat Sinterklaas ook dit jaar onze stad uitkiest om de komende weken te logeren. Jong en oud is waarschijnlijk erg benieuwd hoe het er in zijn huishouden aan toe gaat”, zegt schepen voor Jeugd Matthijs Samyn (CD&V).